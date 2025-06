Festas Juninas em Curitiba: guia completo deste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As festas juninas vão movimentar este fim de semana em Curitiba. Além das comidinhas tradicionais, brincadeiras e músicas típicas vão animar a programação. São diversas opções da capital paranaense entre sábado (14) e domingo (15).

Confira a programação completa de Festas Juninas em Curitiba

Paróquia Santo Antonio – Orleans

Quando: 14 de junho, às 17h30

Endereço: Rua Ladislau Biernaski, 01, Curitiba

Festa Junina Paróquia da Santíssima Trindade

Quando: 13 a 15 de junho, às 19h

Endereço: Rua dos Ferroviários, 856, Curitiba

Festa Junina do Santuário do Carmo

Quando: 14 de junho, às 14h

Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 8520 – Boqueirão, Curitiba

Paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria

Quando: 14 de junho, às 12h

Endereço: Rua Presidente Rodrigo Otávio, 1650, Curitiba

Paróquia Nossa Senhora do Rosário do Rocio

Quando: 15 de junho, às 14h

Endereço: Rua Chile, 1526 – Rebouças, Curitiba



O Domingo no Centro da Prefeitura de Curitiba também terá festa junina. Nesta edição estão previstas atrações temáticas juninas, como espetáculos de forró e música gaúcha no palco, brincadeiras nas áreas de lazer e comidas típicas da época.

Domingo no Centro

Local: Rua XV de Novembro (da Praça Osório até o Bondinho)

Data: domingo (15/6), das 9h às 15h

Gratuito

