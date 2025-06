Como aproveitar as festas juninas sem prejudicar a dieta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O mês de junho chegou e, com ele, uma temporada de festas para celebrar Santo Antônio, São João e São Pedro, com muitas comidas típicas. A partir de agora, tem fogueira todo fim de semana e barraquinhas de quitutes salgados e doces. Há quem encare esta época do ano como uma ameaça à dieta, mas quem quer perder peso também pode aproveitar as festividades.

“As festas juninas fazem parte da nossa cultura. Aproveitar as celebrações com equilíbrio é o segredo para manter a boa forma e a saúde”, garante Sabrina Guerreiro, especialista em processos de emagrecimento e coordenadora clínica de Terapia Nutricional e nutróloga do Hospital Badim/Rede D’Or.

Abaixo, a médica dá dicas para escolhas mais saudáveis durante as festas juninas. Confira!

1. Faça escolhas conscientes

Na festa junina, opte por alimentos mais saudáveis e nutritivos. “Prefira opções assadas, cozidas ou feitas com milho natural, como pamonha. Evite as muito açucaradas ou fritas, como pastel e salgadinhos”, orienta a nutróloga.

2. Sirva-se com moderação

Sabrina Guerreiro indica um modo de se alimentar com prazer e sem exageros: “Escolha seus quitutes preferidos e monte um prato pequeno. Saboreie os alimentos, prestando atenção no gosto de cada um”.

3. Equilibre o dia

Para a médica, vale a pena balancear a alimentação nos dias de festa, privilegiando comidas ricas em proteínas e fibras antes da comemoração. “Quando tiver uma festa à noite, procure manter refeições leves e nutritivas pela manhã e à tarde”, orienta.

Outra sugestão da nutróloga é comer antes de sair: “Às vezes, recomendo às minhas pacientes para jantar em casa, evitando chegar com muita fome à festa. Quando estamos com fome, podemos fazer escolhas ruins e comer em maior quantidade”.

Prepare em casa comidas típicas da festa junina de forma mais saudável (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock)

4. Adapte as receitas

Sabrina Guerreiro recomenda fazer algumas das comidas típicas em casa para adaptar os ingredientes e ter uma receita mais saudável e ajustada ao planejamento alimentar individual. “Dá para fazer canjica com leite vegetal e adoçante. Também é possível fazer bolo de milho sem farinha refinada e reduzir o açúcar do curau. Ficam deliciosos. Vale experimentar!”, aconselha.

5. Cuidado com as bebidas

É importante também ter atenção na hora de escolher as bebidas. “Beba bastante água e evite bebidas com excesso de açúcar, como batidas e caipifrutas, que contém leite condensado. Prefira sucos naturais, chás gelados ou até um vinho, com moderação”, recomenda.

6. Movimente-se

Os momentos de diversão podem ser grandes aliados, destaca a nutróloga: “Dançar quadrilha, forró e participar de brincadeiras típicas também ajudam a movimentar o corpo e a gastar energia”.

Por Isabella Guerreiro