Quem estiver no Zoológico de Curitiba neste domingo (16), poderá acompanhar uma festa pra lá de especial. É o aniversário da hipopótamo Glória, que completa sete anos de vida. Ela nasceu no zoológico em 2013 e desde então é celebridade no parque. Glória, inclusive, teve o nome escolhido em uma votação popular.

Para comemorar a data especial, a família, formada por Glória, os pais Dino e Penélope, e a irmã Charlene, vai ganhar um bolo vegetariano com abóbora, melancia, melão. Uma cenoura fará o papel da vela.

“Muita gente nem imagina, por exemplo, que hipopótamos não sejam carnívoros, mas eles se alimentam apenas de vegetais”, explicou Edson Evaristo, diretor do Departamento de Pesquisa e Conservação Fauna da Secretaria do Meio Ambiente.

Foto: Divulgação/Maurilio Cheli/SMCS.

Serviço

Local: Zoológico de Curitiba (Rua João Miqueletto, s/n – Alto Boqueirão)

Data: 16/2 (domingo)

Horário: das 10h às 16h30

Entrada gratuita