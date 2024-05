Mandirituba, município na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), celebra seus 64 anos com festa e shows nacionais de artistas como Zé Neto e Cristiano, César Menotti e Fabiano e Rick e Renner, entre outros.

As apresentações na “Capital da Camomila no Paraná” acontecem entre os dias 24 e 28 de junho, no Parque Municipal Ângelo Zeglin Palú. Veja a programação abaixo!

Programação

24 de julho – Zé Neto e Cristiano

25 de julho – César Menotti e Fabiano

26 de julho – Manu Bahtidão

27 de julho – Pedro Sampaio e Guilherme e Benuto

28 de julho – Rick e Renner

Mais detalhes sobre os shows, programação e organização da festa ainda serão divulgados pela Prefeitura de Mandirituba.

