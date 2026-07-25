Festa de igreja em Curitiba terá meia tonelada de costela fogo de chão neste domingo

A Comunidade São Cristóvão, que faz parte da Paróquia Sagrada Família, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), promove neste domingo (26) a tradicional Festa em Honra ao Padroeiro. A programação reúne momentos de fé, confraternização e gastronomia, com destaque para o almoço, que terá meia tonelada de costela fogo de chão preparada por voluntários.

A programação de domingo começa com uma carreata em homenagem a São Cristóvão, considerado pelos católicos o santo protetor dos motoristas e viajantes. Em seguida, às 10h30, ocorre a Santa Missa e, ao meio-dia, é servido o almoço.

A refeição será em sistema de buffet e os convites custam R$ 55 por pessoa. Quem preferir também poderá adquirir a carne para viagem, vendida por quilo, além de porções de acompanhamentos como arroz, maionese e farofa.

Durante a tarde, a programação contará com show de prêmios e venda de lanches, como pastel, bolo, pudim e outras sobremesas.

A Festa de São Cristóvão será realizada na sede da comunidade, localizada na Rua José João Ferreira de Lima, 242, na CIC. A renda arrecadada com o evento será destinada à finalização da construção da nova capela dedicada ao santo.