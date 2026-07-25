Paranaenses são premiados no principal concurso de design moveleiro da América Latina

Quatro trabalhos de design paranaenses foram premiados na 27ª edição do Prêmio Salão Design, considerado o concurso de design moveleiro mais tradicional da América Latina. O evento é realizado desde 1988 pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves. O resultado reúne profissionais e estudantes de sete estados brasileiros, do Distrito Federal e da Argentina.
Ao todo, 27 trabalhos foram contemplados com 31 prêmios, menções e premiações especiais. O concurso teve 516 projetos inscritos, dos quais 116 finalistas foram para avaliação presencial de um júri. A seleção final resultou nos premiados, que serão apresentados ao público durante a Movelsul Brasil, feira do setor que acontece de 17 a 20 de agosto, em Bento Gonçalves (RS).
Entre os destaques paranaenses estão projetos de profissionais e estudantes de Curitiba e de Medianeira.
Paranaenses premiados no Prêmio Salão Design
🪑 Poltrona Kaikan
Categoria: Aconchegar
Modalidade: Estudante – Menção Honrosa
Autores: Maria Heloísa de Queiroz Rodrigues, Luana Vagula de Vasconcellos Herrerias, Guilherme Ferreira Juvencio, Andressa Schneider Salgueiro e Vítor Zottis Arend
Instituição: Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Cidade: Curitiba (PR)
🛋️ Buffet-Bar Entrelaço
Categoria: Socializar
Modalidade: Profissional – Premiado
Autoras: Julyana Hilgenstieler e Nicole Liz Salvatierra
Estúdio: Tiie Design
Para: Breton
Cidade: Curitiba (PR)
💺 Cadeira Duna Office
Categoria: Trabalhar
Modalidade: Profissional – Menção honrosa
Autor: Alexandre Kasper
Para: CGS Móveis
Cidade: Medianeira (PR)
🪵 Cadeira Castanha com Braço
Modalidade: Profissional
Categoria: Prêmio Especial Madeiras Alternativas
Autores: Tiago Datti e Fernanda Maleski
Estúdio: Estúdio Carmine
Cidade: Curitiba (PR)
Sobre o Prêmio Salão Design
Realizado desde 1988 pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), o Prêmio Salão Design busca aproximar designers e indústria, estimulando inovação e sustentabilidade no setor moveleiro. Em quase 40 anos, a premiação já recebeu mais de 17 mil projetos inscritos por participantes de 39 países.