Paranaenses são premiados no principal concurso de design moveleiro da América Latina

Quatro trabalhos de design paranaenses foram premiados na 27ª edição do Prêmio Salão Design, considerado o concurso de design moveleiro mais tradicional da América Latina. O evento é realizado desde 1988 pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves. O resultado reúne profissionais e estudantes de sete estados brasileiros, do Distrito Federal e da Argentina.

Ao todo, 27 trabalhos foram contemplados com 31 prêmios, menções e premiações especiais. O concurso teve 516 projetos inscritos, dos quais 116 finalistas foram para avaliação presencial de um júri. A seleção final resultou nos premiados, que serão apresentados ao público durante a Movelsul Brasil, feira do setor que acontece de 17 a 20 de agosto, em Bento Gonçalves (RS).

Entre os destaques paranaenses estão projetos de profissionais e estudantes de Curitiba e de Medianeira.

Paranaenses premiados no Prêmio Salão Design

🪑 Poltrona Kaikan

A Poltrona Kaikan é um trabaho de 5 alunos da UFPR. (Foto: Carlos Ben / Divulgação / Sindimóveis) A Poltrona Kaikan é um trabaho de 5 alunos da UFPR. (Foto: Carlos Ben / Divulgação / Sindimóveis)

Categoria: Aconchegar

Modalidade: Estudante – Menção Honrosa

Autores: Maria Heloísa de Queiroz Rodrigues, Luana Vagula de Vasconcellos Herrerias, Guilherme Ferreira Juvencio, Andressa Schneider Salgueiro e Vítor Zottis Arend

Instituição: Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Cidade: Curitiba (PR)

🛋️ Buffet-Bar Entrelaço

O Buffet-Bar Entrelaço é uma obra de Julyana Hilgenstieler e Nicole Liz Salvatierra, do estúdio Tiie Design, para a Breton, em Curitiba (PR). (Foto: Carlos Ben / Divulgação / Sindimóveis) O Buffet-Bar Entrelaço é uma obra de Julyana Hilgenstieler e Nicole Liz Salvatierra, do estúdio Tiie Design, para a Breton, em Curitiba (PR). (Foto: Carlos Ben / Divulgação / Sindimóveis)

Categoria: Socializar

Modalidade: Profissional – Premiado

Autoras: Julyana Hilgenstieler e Nicole Liz Salvatierra

Estúdio: Tiie Design

Para: Breton

Cidade: Curitiba (PR)

💺 Cadeira Duna Office

A Cadeira Duna Office é um design de Alexandre Kasper para a CGS Móveis, de Medianeira (PR). (Foto: Carlos Ben / Divulgação / Sindimóveis)

Categoria: Trabalhar

Modalidade: Profissional – Menção honrosa

Autor: Alexandre Kasper

Para: CGS Móveis

Cidade: Medianeira (PR)

🪵 Cadeira Castanha com Braço

A Caderia Castanho com Braço é um design no Estúdio Carmine, em Curitiba. (Foto: Carlos Ben / Divulgação / Sindimóveis) A Caderia Castanho com Braço é um design no Estúdio Carmine, em Curitiba. (Foto: Carlos Ben / Divulgação / Sindimóveis)

Modalidade: Profissional

Categoria: Prêmio Especial Madeiras Alternativas

Autores: Tiago Datti e Fernanda Maleski

Estúdio: Estúdio Carmine

Cidade: Curitiba (PR)

Sobre o Prêmio Salão Design

Realizado desde 1988 pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), o Prêmio Salão Design busca aproximar designers e indústria, estimulando inovação e sustentabilidade no setor moveleiro. Em quase 40 anos, a premiação já recebeu mais de 17 mil projetos inscritos por participantes de 39 países.