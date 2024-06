Festa de aniversário de cidade na região de Curitiba tem shows nacionais

No mês de julho a cidade de Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba, comemora seu aniversário de 64 anos. Uma grande festa está sendo organizada e vai reunir atrações locais, feiras de produtores, gastronomia e diversos shows nacionais. O evento será entre 24 e 28 de julho no Parque Municipal Ângelo Zeglin Palú.

Veja a programação de shows do Aniversário de Mandirituba!

24 de julho – Zé Neto e Cristiano

25 de julho – César Menotti e Fabiano

26 de julho – Manu Bahtidão

27 de julho – Pedro Sampaio e Guilherme e Benuto

28 de julho – Rick e Renner

