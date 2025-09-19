Feiras de Primavera do Centro de Curitiba começam nesta sexta-feira (19)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Às vésperas da chegada da Primavera, que começa na segunda-feira (22), Curitiba já se prepara para receber o clima da nova estação com as tradicionais Feiras Especiais da Primavera. As atividades têm início nesta sexta-feira (19) e seguem diariamente até o dia 11 de outubro, ocupando as praças Osório e Santos Andrade.

As feiras reúnem opções variadas de artesanato, arte, gastronomia, turismo e projetos sociais, atraindo moradores e turistas que buscam aproveitar o período para passear, encontrar presentes ou degustar sabores típicos. Na Praça Santos Andrade, o público poderá visitar seis barracas, divididas entre produtos artesanais e culinária.

Na Praça Osório, a feirinha contará com 61 barracas instaladas. São 28 espaços de artesanato, 22 dedicados à gastronomia, uma voltada para produtos turísticos e outras destinadas a programas sociais, artesãos locais e ao tema flores, que reforça a atmosfera da Primavera.

Atrações da Primavera pela cidade

Além das feiras, a programação se estende por outros pontos de Curitiba. No domingo (21), o projeto Domingo no Centro terá edição especial dedicada ao Festival da Primavera, com música, cultura, gastronomia e lazer das 9h às 15h. Para a realização das atividades, haverá bloqueios nas ruas Ébano Pereira e Voluntários da Pátria.

Já no Parque Barigui, um ônibus temático da Turma da Mônica, totalmente personalizado por dentro e por fora, será atração para as crianças. O veículo ficará estacionado ao lado do Centro de Eventos no sábado (20) e domingo (21), das 13h às 17h, prometendo atividades lúdicas e interação com os personagens Mônica e Cebolinha.

