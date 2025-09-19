Corpos dos quatro desaparecidos em Icaraíma são encontrados no Paraná

Os corpos dos quatro homens que haviam saído de São José do Rio Preto (SP) para cobrar uma dívida em Icaraíma, na divisa entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul, foram localizados na manhã desta sexta-feira (12). Os quatro homens estavam desaparecidos desde 5 de agosto após terem vindo ao Paraná para cobrar uma dívida de R$ 255 mil.

Na semana anterior (12), equipes policiais já tinham encontrado o veículo das vítimas, que estava enterrado e coberto por uma lona em uma área de mata no distrito de Vila Rica do Ivaí, a cerca de nove quilômetros da propriedade onde a cobrança seria feita. A localização foi possível após o recebimento de um bilhete e do depoimento de uma testemunha.

De acordo com o delegado Thiago Andrade, os corpos estavam em uma área com sinais de disfarce: plantas haviam sido arrancadas e reposicionadas sobre o terreno, em uma tentativa de ocultar o crime. O local ficava a cerca de 500 metros de onde o carro havia sido localizado.

O delegado ainda acrescentou que as equipes ainda trabalham para encontrar vestígios que possam explicar o crime. “Essa fase de buscas acabou, agora continuamos as buscas por evidências, organizar o que já temos, analisar todas as informações coletadas para chegar em uma conclusão satisfatória”, completou.

Segundo informações apresentadas no programa Bom Dia Paraná, da RPC TV, os corpos foram encontrados em estágio de decomposição avançada. Há vestígios de disparos de armas de fogo, mas a conclusão ainda será confirmada pela Polícia Científica do Paraná (PCIPR).

Entenda o caso

Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso viajaram no dia 4 de agosto de São José do Rio Preto para Icaraíma, onde se juntaram a Alencar Gonçalves de Souza para cobrar uma dívida. Ainda no mesmo dia, teriam ido ao distrito de Vila Rica do Ivaí para tentar receber o valor combinado e decidiram retornar no dia seguinte.

No dia 5 de agosto, os quatro foram registrados por câmeras de segurança em uma panificadora de Icaraíma por volta das 10h. Por volta das 12h, eles deixaram de responder mensagens de familiares. Na quarta-feira (6), a esposa de Robishley comunicou o desaparecimento à polícia de São Paulo.

Segundo a investigação, a dívida envolvia a compra de uma propriedade rural de Alencar, que seria paga em dez parcelas de R$ 25 mil, mas nenhum valor foi quitado. Familiares informaram que os três homens desaparecidos trabalham há cerca de 13 anos com cobrança de dívidas. Apesar de divergências sobre o valor, a investigação confirmou que a dívida total era de R$ 255 mil.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), os suspeitos de envolvimento no crime são pai e filho: Antonio Buscariollo, de 66 anos, e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, de 22. Eles são considerados foragidos.

