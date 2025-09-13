Enterrado em bunker? Veículo de quarteto desaparecido é encontrado no Paraná

A Fiat Toro dos quatro homens que saíram de São José do Rio Preto (SP) para cobrar uma dívida em Icaraíma, na divisa entre o Paraná com o Mato Grosso do Sul, foi localizada na noite desta sexta-feira (12). O veículo estava coberto por uma lona e enterrado em Vila Rica do Ivaí, a cerca de nove quilômetros da propriedade alvo da cobrança. O quarteto segue desaparecido e o carro estava enterrado numa espécie de bunker.

Segundo informações do Meio Dia Paraná, da RPC TV, foram encontrados vestígios de disparos de arma de fogo, manchas de sangue e uma pá dentro do mesmo buraco. Os quatro homens seguem desaparecidos desde o dia 5 de agosto.

Novas buscas estão programadas para este sábado (13) na região. Equipes do Corpo de Bombeiros de Curitiba seguem em direção à Umuarama, de onde partirão para ajudar as equipes policiais com auxílio de cães farejadores.

Os vestígios escavados foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil do Paraná (PCPR) de Icaraíma, responsável pela investigação, que segue em sigilo, e passarão por perícia. A descoberta do veículo ocorreu após a polícia receber uma carta anônima e informações de um informante da Polícia Militar do Paraná (PMPR), indicando o local onde o carro estava enterrado.

Entenda o caso

Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso viajaram no dia 4 de agosto de São José do Rio Preto para Icaraíma, onde se juntaram a Alencar Gonçalves de Souza para cobrar uma dívida. Ainda no mesmo dia, teriam ido ao distrito de Vila Rica do Ivaí para tentar receber o valor combinado e decidiram retornar no dia seguinte.

No dia 5 de agosto, os quatro foram registrados por câmeras de segurança em uma panificadora de Icaraíma por volta das 10h. Por volta das 12h, eles deixaram de responder mensagens de familiares. Na quarta-feira (6), a esposa de Robishley comunicou o desaparecimento à polícia de São Paulo.

Segundo a investigação, a dívida envolvia a compra de uma propriedade rural de Alencar, que seria paga em dez parcelas de R$ 25 mil, mas nenhum valor foi quitado. Familiares informaram que os três homens desaparecidos trabalham há cerca de 13 anos com cobrança de dívidas. Apesar de divergências sobre o valor, a investigação confirmou que a dívida total era de R$ 255 mil.

