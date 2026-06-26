Feira reúne mais de 80 expositores, palestras e serviços gratuitos em Curitiba

O Santuário São Francisco de Assis realiza, neste sábado (27) e domingo (28), a primeira edição da Feira São Francisco Empreendedor. O evento, que terá entrada gratuita, contará com a participação de mais de 80 expositores de diversos setores, incluindo serviços de consultoria, tecnologia, seguros e bem-estar, além de produtos como moda, artesanato, decoração e alimentação.

Organizada pela Pastoral do Empreendedor do Santuário, a iniciativa tem como objetivo central o estímulo ao empreendedorismo, a oferta de networking e a prestação de serviços de utilidade pública. A feira funcionará das 9h às 20h no sábado, e das 8h30 às 12h no domingo.

O público terá acesso a orientações sobre empreendedorismo com o Sebrae e consulta a vagas de emprego oferecidas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) para oportunidades em todo o Paraná. Profissionais também estarão disponíveis para prestar assessoria jurídica nas áreas de direito da família, trabalhista e previdenciário.

A programação inclui palestras voltadas a profissionais e empreendedores com o tema “Propósito, fé e carreira: alinhando quem você é com o que você faz”. Para participar das palestras é necessária a doação de 1kg de alimento não perecível.

Feira de São Francisco terá orientação de saúde

A edição contará com a presença do ônibus itinerante “Conscientizar Mais”, do Hospital Erasto Gaertner, voltado à prevenção e diagnóstico precoce do câncer. No local, serão oferecidos os seguintes atendimentos:

Aferição de pressão arterial;

Demonstrações da manobra de desengasgo (Heimlich);

Aplicação de vacinas contra a gripe (em parceria com a Secretaria de Saúde).

Serviço

Evento: Feira São Francisco Empreendedor

Datas: 27 e 28 de junho

Local: Santuário São Francisco de Assis (Rua Francisco Derosso, 715 – Xaxim. Acesso para pedestres também pela Rua Innocente Rebelato, 162)

Feira São Francisco Empreendedor

27 e 28 de junho de 2026

Horários da Feira:

Sábado (27/06): 9h às 20h

Domingo (28/06): 8h30 às 12h

Os palestrantes são Lúcia Almeida (Alinhando a fé e os valores pessoais à sua trajetória profissional; Rafaela Rocha (Inteligência emocional e equilíbrio mental para empreender com propósito; Adriane Werner (Como comunicar sua verdade e se posicionar no mercado com autoridade.