Após dias gelados, temperaturas sobem, mas chuvas chegam no final de semana

Após dias de frio intenso, com recordes negativos de temperaturas, os termômetros vão registrar números mais elevados no final de semana no Paraná. Com a massa de ar polar e seco perdendo força, a chuva retorna aos poucos ao estado, avançando do Oeste para o Leste no domingo, e tomando conta de todas as regiões na segunda-feira, já com efeitos de um ciclone extratropical que se firma no sul do continente.

Já nesta sexta as temperaturas registraram alta relevante em comparação ao registrado nos últimos dias, quando as madrugadas e manhãs foram geladas, com geada em dezenas de cidades. A nebulosidade é o destaque na maior parte do Paraná nesta sexta-feira. O sol apareceu à tarde, mas no Noroeste, Norte e Leste, entre a região de Curitiba e as praias, a nebulosidade fica bastante variável ao longo do dia.

No Noroeste e no Norte há possibilidade de chuva passageira e isolada. Já no Oeste e no Sudoeste, o sol predomina ao longo do dia.

No sábado (27), o ambiente fica mais instável e a chuva pode atingir as regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste a qualquer momento do dia. O amanhecer segue com temperaturas mais baixas, ligeiramente abaixo de 10°C, principalmente na região Sul do estado.

No Norte o tempo fica um pouco mais quente, com predomínio de sol e temperaturas máximas em torno dos 25°C. Um sistema de baixa pressão presente entre o Paraguai e os países vizinhos contribui para a formação de várias áreas de instabilidade, que avançam em direção ao estado e atingem a faixa oeste.

No domingo (28), a chuva fica mais intensa. Um ciclone extratropical se forma na altura da costa do Uruguai e favorece a intensificação de uma frente fria. Essa frente fria avança pelo estado ao longo do domingo, provocando tempestades, especialmente no Noroeste, Oeste e Sudoeste, e também no Centro-Sul.

Nestas regiões há risco de chuva forte, vento forte e descargas atmosféricas. Já no Norte e no Leste, a possibilidade de chuva no domingo é baixa e as temperaturas ficam um pouco mais elevadas. Esta frente fria se espalha pelo estado na segunda, levando a chuva para todas as outras regiões do Paraná.