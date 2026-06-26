Radares aplicaram quase 70 mil multas a menos em Curitiba no início de 2026

As multas aplicadas por radares e outros equipamentos de fiscalização eletrônica em Curitiba caíram no primeiro trimestre de 2026. Segundo dados da Superintendência de Trânsito (Setran), foram registradas 183.577 autuações entre janeiro e março deste ano, uma redução de 27,44% em relação ao mesmo período de 2025, quando os equipamentos emitiram 252.997 multas.

A queda acompanhou a redução geral das infrações de trânsito na capital. No primeiro trimestre, Curitiba contabilizou 300.358 autuações, contra 373.019 no mesmo intervalo do ano passado. O número representa uma diminuição de 19,48%, ou seja, mais de 72 mil infrações a menos. Janeiro foi o mês com a maior queda, registrando -24,77% em comparação com janeiro de 2025.

A única categoria que apresentou crescimento foi a de multas por Não Identificação do Condutor (NIC), aplicadas a pessoas jurídicas que deixam de informar quem dirigia o veículo no momento da infração. Nesse caso, houve aumento de 2.224 autuações, alta de 5,54%.

Quais são os radares que mais multam?

De acordo com o relatório parcial de 2026, os bairros Água Verde, Rebouças e Centro concentram o maior número de multas registradas por radares e demais equipamentos de fiscalização eletrônica. Juntas, essas regiões somaram mais de 22,6 mil autuações apenas no primeiro trimestre.

Entre os equipamentos que mais registraram infrações, destacam-se radares instalados também nos bairros Capão da Imbuia, Cristo Rei e Alto da XV. A Rua Roberto Cichon é uma das que voltou a aparecer entre os pontos com maior volume de autuações da cidade, com 10.374 infrações nos três primeiros meses do ano.

Confira, abaixo, os dez equipamentos com maior número de autuações:

Av. Silva Jardim x R. Brigadeiro Franco (Pista Esquerda – Sentido Rodoviária) – 11.822 infrações;

(Pista Esquerda – Sentido Rodoviária) – 11.822 infrações; Rua Roberto Cichon , próximo ao nº 388 (Sentido Capão da Imbuia) – 10.374 infrações;

, próximo ao nº 388 (Sentido Capão da Imbuia) – 10.374 infrações; Av. Silva Jardim x Rua Bento Viana (Pista Esquerda – Sentido Rodoviária) – 7.170 infrações;

(Pista Esquerda – Sentido Rodoviária) – 7.170 infrações; Rua Mariano Torres x Av. Visconde de Guarapuava (Pista Esquerda – Sentido Bairro/Centro) – 6.168 infrações;

(Pista Esquerda – Sentido Bairro/Centro) – 6.168 infrações; Rua Ubaldino do Amaral , próximo ao nº 1530 (Sentido Jardim Botânico) – 5.493 infrações;

, próximo ao nº 1530 (Sentido Jardim Botânico) – 5.493 infrações; Rua Governador Agamenon Magalhães , próximo ao nº 240 (Sentido Prado Velho) – 4.351 infrações;

, próximo ao nº 240 (Sentido Prado Velho) – 4.351 infrações; Rua 24 de Maio , em frente ao Colégio Bom Jesus (Sentido Rebouças) – 3.612 infrações;

, em frente ao Colégio Bom Jesus (Sentido Rebouças) – 3.612 infrações; Av. Linha Verde x Av. Comendador Franco (Sentido São Paulo) – 3.509 infrações;

(Sentido São Paulo) – 3.509 infrações; Av. Presidente Wenceslau Braz x BR-476 (Sentido Leste) – 3.077 infrações;

(Sentido Leste) – 3.077 infrações; Av. Nossa Senhora da Luz, próximo ao nº 1876 (Sentido Cristo Rei) – 3.019 infrações.

Em relação ao mesmo período de 2025, a principal novidade no ranking foi a entrada de um radar instalado na Avenida Nossa Senhora da Luz, próximo ao nº 2.209, no sentido Bacacheri. Por outro lado, deixaram a lista dos dez equipamentos com maior número de autuações os radares da Rua Paulo Gorski com a Monsenhor Ivo Zanlorenzi, da Avenida da Integração e da Avenida Visconde de Guarapuava com a Rua Alferes Ângelo Sampaio.