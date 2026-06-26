Vale a pena o novo voo entre Curitiba e Lisboa? Veja horários e preços da nova rota

Na próxima quinta-feira (2), começa a operar o primeiro voo regular que liga Curitiba diretamente a Lisboa, em Portugal. A nova rota, operada pela TAP Air Portugal, marca a primeira conexão aérea direta entre o Paraná e a Europa, reduzindo o tempo de viagem e ampliando a conectividade internacional do estado.

O voo inaugural parte de Lisboa às 15h (horário local) e tem chegada prevista a Curitiba às 22h de quinta-feira. No sentido inverso, a primeira decolagem acontece às 23h25 da capital paranaense, com uma parada técnica no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, e chegada prevista a Lisboa às 15h55 de sexta-feira (3), no horário português.

A partir de julho, a rota será operada três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, mas com horários diferentes. Nas quintas-feiras, o horário será o mesmo da primeira operação, com saída de Curitiba às 23h25. Aos sábados, a decolagem ocorrerá às 20h10, com chegada a Lisboa às 12h55 de domingo. Já às terças-feiras, o voo partirá às 21h25 e aterrissará na capital portuguesa às 14h do dia seguinte.

Quanto custam as passagens?

As passagens estão disponíveis no site da companhia aérea a partir de R$ 3,2 mil por trecho na classe econômica. Além disso, é possível optar pela categoria Business, com preços a partir de R$ 14 mil. Os 269 passageiros por voo viajam em um Airbus A330-200.

A operação, anunciada em novembro do ano passado, resulta de negociações iniciadas em 2023 e tem como objetivo fortalecer o turismo e os negócios, além de criar uma ligação do Paraná com um dos principais hubs de conexão da Europa.

Segundo o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, a nova rota reduz o tempo total de viagem em pelo menos três horas. “É uma rota que facilita o intercâmbio de turistas e coloca o Paraná em destaque no país. O acesso aéreo facilitado é um dos principais fatores na escolha de um destino”, afirmou.

Por que o voo direto tem escala?

Embora seja um voo direto entre Curitiba e Lisboa, o trajeto rumo à Europa inclui uma parada técnica de aproximadamente 1h30 no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

A necessidade está relacionada às características da pista principal do Aeroporto Afonso Pena, que possui 2.218 metros de extensão. Esse comprimento limita o peso máximo de decolagem de aeronaves de grande porte em voos intercontinentais. Para cruzar o Oceano Atlântico, o avião precisaria de uma quantidade maior de combustível, o que excederia o limite operacional para decolagem em Curitiba.

Por isso, a aeronave parte da capital paranaense com carga reduzida de combustível, faz apenas o reabastecimento no Galeão e, em seguida, segue para Lisboa. Durante essa parada técnica, os passageiros permanecem a bordo e não precisam desembarcar nem trocar de avião, diferentemente do que ocorre em conexões convencionais.

No sentido Lisboa–Curitiba, a operação é diferente. Como o pouso exige menos limitações de peso do que a decolagem, a aeronave consegue voar diretamente até a capital paranaense, sem necessidade de parada intermediária.