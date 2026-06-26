O que fazer em Curitiba hoje? Maria Gadú, Bee Gees Alive e muito mais

A cantora Maria Gadú desembarca em Curitiba para uma apresentação única no principal palco da capital paranaense nesta sexta-feira (26). Celebrando mais de duas décadas de estrada, a artista promete revirar as memórias do público ao desfilar os maiores sucessos e os momentos mais marcantes de sua trajetória musical.
Alinhado ao perfil do público que busca o melhor da noite curitibana, o roteiro desta sexta-feira traz ainda opções que vão do encerramento de festival gastronômico a apresentações de stand-up e tributos internacionais.
Shows
Maria Gadú
- O que esperar: Show comemorativo revisitando os mais de 20 anos de carreira da cantora.
- Horário: A partir das 21:00.
- Local: Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971 – Centro).
- Ingressos: DiskIngressos.
Bee Gees Alive
- O que esperar: Apresentação considerada um dos principais tributos do mundo à icônica banda da era Disco.
- Horário: Às 21:00.
- Local: Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido).
- Ingressos: DiskIngressos
Festival Nacional de Heavy Metal
- O que esperar: Combo do metal brasileiro com as bandas Korzus e Viper tocando juntas.
- Horário: A partir das 19:00.
- Local: Hard Rock Cafe Curitiba (Rua Buenos Aires, 50 – Batel).
- Ingressos: Não informados.
Gastronomia e Exposições
- Curitiba Restaurant Week
- O que esperar: Última semana do festival gastronômico com menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos.
- Local: Dezenas de restaurantes renomados de Curitiba.
Mitologia do Vinho – O Prazer que Transborda
- O que esperar: Exposição cultural e sensorial sobre a história, a arte e os significados sociais do vinho.
- Horário: Das 19:15 às 22:00.
- Local: Soma Galeria (Rua Mal. José Bernardino Bormann, 730 – Bigorrilho).
- Inscrições: Pelo Sympla Mitologia do Vinho.
Stand-up e Comédia
O Coringa com Maurício Dollenz
- O que esperar: Performance solo que mistura comédia dramática, ilusionismo e improviso.
- Horário: Às 21:00.
- Local: D House Curitiba (Rua José Sikorski, 46 – Santo Inácio).
- Ingressos: Não informados.
Boku no Comedian (Especial Nerd)
- O que esperar: Stand-up voltado ao público pop e geek com Gabriel Ozaki e Jerval Machado, com concurso de cosplay e quiz de animes.
- Horário: Às 22:30.
- Local: Gaslight Comedy Club (Rua Sete de Abril, 835, Lojas 4 e 5 – Alto da Rua XV).
- Ingressos: Pelo Sympla Boku no Comedian.
Baladas, Noite e Networking
Mental com DJ Spinna (NYC)
- O que esperar: Produtor nova-iorquino de Hip-Hop e Deep House toca em terraço com vista para a cidade.
- Horário: A partir das 21:00.
- Local: PHD Rooftop Curitiba (Rua Comendador Araújo, 542 – Batel).
- Ingressos aqui
Ashibah no Club Vibe
- O que esperar: Produtora dinamarquesa apresenta set de House, Melodic House e Techno.
- Horário: A partir das 23:00.
- Local: Club Vibe (Rua Desembargador Motta, 2311 – Batel).
- Ingressos: Aqui.
Silicon Drinkabout Curitiba
- O que esperar: Happy hour informal voltado ao ecossistema de inovação, startups e networking.
- Horário: A partir das 19:00.
- Local: Bar do Montejorge (Rua Professor Dário Veloso, 581 – Vila Izabel).
Pré-estreia de “O Convite” leva Olivia Wilde e elenco de peso ao Cine Passeio
O Cine Passeio recebe neste sábado (27/6) a pré-estreia exclusiva de “O Convite”, longa-metragem dirigido e estrelado pela cineasta Olivia Wilde. O suspense acompanha um jantar que sai do controle após um casal convidar seus enigmáticos vizinhos para uma visita. O elenco estrelado traz nomes como Seth Rogen, Edward Norton e Penélope Cruz.
A exibição especial abre a semana cultural na capital, que terá o Cine Passeio como o primeiro cinema da cidade a manter a obra em programação regular antes do lançamento nacional.
Cinema
- O Convite
- O que esperar: Suspense sobre um jantar misterioso entre vizinhos. Protagonizado por Olivia Wilde e Seth Rogen, com Edward Norton e Penélope Cruz.
- Sessão de Pré-estreia: Sábado (27/6), às 10h15.
- Sessões Regulares: A partir de 2 de julho (exibições dos dias 4 e 5 de julho podem ser canceladas devido a possíveis jogos da seleção brasileira).
- Local: Cine Passeio (Cinema da Prefeitura de Curitiba).
- Ingressos: Aqui