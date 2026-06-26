Programe-se

O que fazer em Curitiba hoje? Maria Gadú, Bee Gees Alive e muito mais

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 26/06/26 10h30
Prefira a Tribuna no Google
Imagem mostra a cantora Maria Gadu. Ela está cantando no microfone, com uma camiseta branca e uma boina bege.
Cantora Maria Gadu faz apresentação única em Curitiba. Foto: Reprodução/ TV Globo / Bob Paulino

A cantora Maria Gadú desembarca em Curitiba para uma apresentação única no principal palco da capital paranaense nesta sexta-feira (26). Celebrando mais de duas décadas de estrada, a artista promete revirar as memórias do público ao desfilar os maiores sucessos e os momentos mais marcantes de sua trajetória musical.

Alinhado ao perfil do público que busca o melhor da noite curitibana, o roteiro desta sexta-feira traz ainda opções que vão do encerramento de festival gastronômico a apresentações de stand-up e tributos internacionais.

Shows

Maria Gadú

  • O que esperar: Show comemorativo revisitando os mais de 20 anos de carreira da cantora.
  • Horário: A partir das 21:00.
  • Local: Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971 – Centro).
  • Ingressos: DiskIngressos.

Bee Gees Alive

  • O que esperar: Apresentação considerada um dos principais tributos do mundo à icônica banda da era Disco.
  • Horário: Às 21:00.
  • Local: Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido).
  • Ingressos: DiskIngressos

    Festival Nacional de Heavy Metal
  • O que esperar: Combo do metal brasileiro com as bandas Korzus e Viper tocando juntas.
  • Horário: A partir das 19:00.
  • Local: Hard Rock Cafe Curitiba (Rua Buenos Aires, 50 – Batel).
  • Ingressos: Não informados.

Gastronomia e Exposições

  • Curitiba Restaurant Week
  • O que esperar: Última semana do festival gastronômico com menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos.
  • Local: Dezenas de restaurantes renomados de Curitiba.


    Mitologia do Vinho – O Prazer que Transborda
  • O que esperar: Exposição cultural e sensorial sobre a história, a arte e os significados sociais do vinho.
  • Horário: Das 19:15 às 22:00.
  • Local: Soma Galeria (Rua Mal. José Bernardino Bormann, 730 – Bigorrilho).
  • Inscrições: Pelo Sympla Mitologia do Vinho.

Stand-up e Comédia

O Coringa com Maurício Dollenz

  • O que esperar: Performance solo que mistura comédia dramática, ilusionismo e improviso.
  • Horário: Às 21:00.
  • Local: D House Curitiba (Rua José Sikorski, 46 – Santo Inácio).
  • Ingressos: Não informados.

    Boku no Comedian (Especial Nerd)
  • O que esperar: Stand-up voltado ao público pop e geek com Gabriel Ozaki e Jerval Machado, com concurso de cosplay e quiz de animes.
  • Horário: Às 22:30.
  • Local: Gaslight Comedy Club (Rua Sete de Abril, 835, Lojas 4 e 5 – Alto da Rua XV).
  • Ingressos: Pelo Sympla Boku no Comedian.

Baladas, Noite e Networking

Mental com DJ Spinna (NYC)

  • O que esperar: Produtor nova-iorquino de Hip-Hop e Deep House toca em terraço com vista para a cidade.
  • Horário: A partir das 21:00.
  • Local: PHD Rooftop Curitiba (Rua Comendador Araújo, 542 – Batel).
  • Ingressos aqui

    Ashibah no Club Vibe
  • O que esperar: Produtora dinamarquesa apresenta set de House, Melodic House e Techno.
  • Horário: A partir das 23:00.
  • Local: Club Vibe (Rua Desembargador Motta, 2311 – Batel).
  • Ingressos: Aqui.

    Silicon Drinkabout Curitiba
  • O que esperar: Happy hour informal voltado ao ecossistema de inovação, startups e networking.
  • Horário: A partir das 19:00.
  • Local: Bar do Montejorge (Rua Professor Dário Veloso, 581 – Vila Izabel).

Pré-estreia de “O Convite” leva Olivia Wilde e elenco de peso ao Cine Passeio

O Cine Passeio recebe neste sábado (27/6) a pré-estreia exclusiva de “O Convite”, longa-metragem dirigido e estrelado pela cineasta Olivia Wilde. O suspense acompanha um jantar que sai do controle após um casal convidar seus enigmáticos vizinhos para uma visita. O elenco estrelado traz nomes como Seth Rogen, Edward Norton e Penélope Cruz.

A exibição especial abre a semana cultural na capital, que terá o Cine Passeio como o primeiro cinema da cidade a manter a obra em programação regular antes do lançamento nacional.

Cinema

  • O Convite
  • O que esperar: Suspense sobre um jantar misterioso entre vizinhos. Protagonizado por Olivia Wilde e Seth Rogen, com Edward Norton e Penélope Cruz.
  • Sessão de Pré-estreia: Sábado (27/6), às 10h15.
  • Sessões Regulares: A partir de 2 de julho (exibições dos dias 4 e 5 de julho podem ser canceladas devido a possíveis jogos da seleção brasileira).
  • Local: Cine Passeio (Cinema da Prefeitura de Curitiba).
  • Ingressos: Aqui
Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google