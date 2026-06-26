O que fazer em Curitiba hoje? Maria Gadú, Bee Gees Alive e muito mais

A cantora Maria Gadú desembarca em Curitiba para uma apresentação única no principal palco da capital paranaense nesta sexta-feira (26). Celebrando mais de duas décadas de estrada, a artista promete revirar as memórias do público ao desfilar os maiores sucessos e os momentos mais marcantes de sua trajetória musical.

Alinhado ao perfil do público que busca o melhor da noite curitibana, o roteiro desta sexta-feira traz ainda opções que vão do encerramento de festival gastronômico a apresentações de stand-up e tributos internacionais.

Shows

Maria Gadú

O que esperar: Show comemorativo revisitando os mais de 20 anos de carreira da cantora.

Show comemorativo revisitando os mais de 20 anos de carreira da cantora. Horário: A partir das 21:00.

A partir das 21:00. Local: Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971 – Centro).

Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971 – Centro). Ingressos: DiskIngressos.

Bee Gees Alive

O que esperar: Apresentação considerada um dos principais tributos do mundo à icônica banda da era Disco.

Apresentação considerada um dos principais tributos do mundo à icônica banda da era Disco. Horário: Às 21:00.

Às 21:00. Local: Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido).

Teatro Positivo (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido). Ingressos: DiskIngressos



Festival Nacional de Heavy Metal



DiskIngressos O que esperar: Combo do metal brasileiro com as bandas Korzus e Viper tocando juntas.

Combo do metal brasileiro com as bandas Korzus e Viper tocando juntas. Horário: A partir das 19:00.

A partir das 19:00. Local: Hard Rock Cafe Curitiba (Rua Buenos Aires, 50 – Batel).

Hard Rock Cafe Curitiba (Rua Buenos Aires, 50 – Batel). Ingressos: Não informados.

Gastronomia e Exposições

Curitiba Restaurant Week

O que esperar: Última semana do festival gastronômico com menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos.

Última semana do festival gastronômico com menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos. Local: Dezenas de restaurantes renomados de Curitiba.





Mitologia do Vinho – O Prazer que Transborda



Dezenas de restaurantes renomados de Curitiba. O que esperar: Exposição cultural e sensorial sobre a história, a arte e os significados sociais do vinho.

Exposição cultural e sensorial sobre a história, a arte e os significados sociais do vinho. Horário: Das 19:15 às 22:00.

Das 19:15 às 22:00. Local: Soma Galeria (Rua Mal. José Bernardino Bormann, 730 – Bigorrilho).

Soma Galeria (Rua Mal. José Bernardino Bormann, 730 – Bigorrilho). Inscrições: Pelo Sympla Mitologia do Vinho.

Stand-up e Comédia

O Coringa com Maurício Dollenz

O que esperar: Performance solo que mistura comédia dramática, ilusionismo e improviso.

Performance solo que mistura comédia dramática, ilusionismo e improviso. Horário: Às 21:00.

Às 21:00. Local: D House Curitiba (Rua José Sikorski, 46 – Santo Inácio).

D House Curitiba (Rua José Sikorski, 46 – Santo Inácio). Ingressos: Não informados.



Boku no Comedian (Especial Nerd)



Não informados. O que esperar: Stand-up voltado ao público pop e geek com Gabriel Ozaki e Jerval Machado, com concurso de cosplay e quiz de animes.

Stand-up voltado ao público pop e geek com Gabriel Ozaki e Jerval Machado, com concurso de cosplay e quiz de animes. Horário: Às 22:30.

Às 22:30. Local: Gaslight Comedy Club (Rua Sete de Abril, 835, Lojas 4 e 5 – Alto da Rua XV).

Gaslight Comedy Club (Rua Sete de Abril, 835, Lojas 4 e 5 – Alto da Rua XV). Ingressos: Pelo Sympla Boku no Comedian.

Baladas, Noite e Networking

Mental com DJ Spinna (NYC)

O que esperar: Produtor nova-iorquino de Hip-Hop e Deep House toca em terraço com vista para a cidade.

Produtor nova-iorquino de Hip-Hop e Deep House toca em terraço com vista para a cidade. Horário: A partir das 21:00.

A partir das 21:00. Local: PHD Rooftop Curitiba (Rua Comendador Araújo, 542 – Batel).

PHD Rooftop Curitiba (Rua Comendador Araújo, 542 – Batel). Ingressos aqui



Ashibah no Club Vibe



aqui O que esperar: Produtora dinamarquesa apresenta set de House, Melodic House e Techno.

Produtora dinamarquesa apresenta set de House, Melodic House e Techno. Horário: A partir das 23:00.

A partir das 23:00. Local: Club Vibe (Rua Desembargador Motta, 2311 – Batel).

Club Vibe (Rua Desembargador Motta, 2311 – Batel). Ingressos: Aqui.



Silicon Drinkabout Curitiba



Aqui. O que esperar: Happy hour informal voltado ao ecossistema de inovação, startups e networking.

Happy hour informal voltado ao ecossistema de inovação, startups e networking. Horário: A partir das 19:00.

A partir das 19:00. Local: Bar do Montejorge (Rua Professor Dário Veloso, 581 – Vila Izabel).

Pré-estreia de “O Convite” leva Olivia Wilde e elenco de peso ao Cine Passeio

O Cine Passeio recebe neste sábado (27/6) a pré-estreia exclusiva de “O Convite”, longa-metragem dirigido e estrelado pela cineasta Olivia Wilde. O suspense acompanha um jantar que sai do controle após um casal convidar seus enigmáticos vizinhos para uma visita. O elenco estrelado traz nomes como Seth Rogen, Edward Norton e Penélope Cruz.

A exibição especial abre a semana cultural na capital, que terá o Cine Passeio como o primeiro cinema da cidade a manter a obra em programação regular antes do lançamento nacional.

Cinema

O Convite

O que esperar: Suspense sobre um jantar misterioso entre vizinhos. Protagonizado por Olivia Wilde e Seth Rogen, com Edward Norton e Penélope Cruz.

Suspense sobre um jantar misterioso entre vizinhos. Protagonizado por Olivia Wilde e Seth Rogen, com Edward Norton e Penélope Cruz. Sessão de Pré-estreia: Sábado (27/6), às 10h15.

Sábado (27/6), às 10h15. Sessões Regulares: A partir de 2 de julho (exibições dos dias 4 e 5 de julho podem ser canceladas devido a possíveis jogos da seleção brasileira).

A partir de 2 de julho (exibições dos dias 4 e 5 de julho podem ser canceladas devido a possíveis jogos da seleção brasileira). Local: Cine Passeio (Cinema da Prefeitura de Curitiba).

Cine Passeio (Cinema da Prefeitura de Curitiba). Ingressos: Aqui