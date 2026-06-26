Paraná envia bombeiros e cães de busca para ajudar no resgate a vítimas do terremoto na Venezuela

Dez bombeiros militares, dois cães de busca e cerca de quatro toneladas de equipamentos embarcaram na noite desta quinta-feira (25) São Paulo, rumo à Venezuela. Eles se integram à missão brasileira de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC), que atua no resgate às vítimas do terremoto que atingiu o país vizinho nesta quarta-feira (24).

Os oficiais paranaenses são parte da BRA-01, força-tarefa especializada em busca e resgate urbano. A equipe, que está em processo de certificação junto à Organização das Nações Unidas (ONU), conta também com bombeiros de São Paulo e Minas Gerais.

Segundo informações do governo do Estado, os bombeiros paranaenses se dividiram em dois grupos, que embarcaram em Curitiba e Guarapuava com destino a São Paulo. Na capital paulista, se juntam à missão, que deve voar nesta sexta-feira (26) com destino à Venezuela em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Ao todo, serão 36 bombeiros militares mais cães de busca e equipamentos especializados para atuação em estruturas colapsadas.

“Fomos acionados a pedido do governo venezuelano. Os bombeiros do Paraná têm um histórico de resgate em situações complexas, nesse tipo de tragédia, e eu, de imediato, autorizei a ida desses bombeiros. São dez profissionais de alto treinamento nesse tipo de desastre, com dois cães farejadores, mais equipamentos, para ajudar nos resgates, se Deus quiser, de sobreviventes”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

“A participação na missão internacional é resultado de um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos pelo CBMPR para fortalecer sua capacidade de resposta a grandes desastres”, ressalta o comandante-geral do CBMPR, Antonio Geraldo Hiller Lino.

Subcomandante-geral do CBMPR e comandante da força-tarefa paranaense, coronel Jonas Emmanuel Pinto explica que a preparação dos militares envolve técnica, logística e integração com outros órgãos, com foco na segurança das equipes e no atendimento eficiente à população. “Agora colocamos essa estrutura a serviço de uma missão internacional que exige exatamente esse nível de preparo”, informa.