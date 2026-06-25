Terremoto de magnitude 7,5 atinge a Venezuela e é sentido no Norte do Brasil​

Dois terremotos de forte magnitude, 7,2 e 7,5 na escala Richter, atingiram a Venezuela na noite desta quarta-feira (24). O desastre, que já acumulou pelo menos 20 réplicas (tremores secundários), levou o governo venezuelano a decretar estado de emergência.​ O número de mortos oficialmente ainda é desconhecido.

Segundo a emissora estatal Telesur, os abalos estão entre os mais fortes registrados no país em mais de um século. O epicentro do tremor principal foi localizado a apenas 23 quilômetros de Yumare. Devido à intensidade do fenômeno, moradores de cidades brasileiras na Região Norte também relataram ter sentido a terra tremer.​

​Em pronunciamento oficial, a presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, convocou uma ampla mobilização de profissionais de saúde e pediu união à população para priorizar o resgate de vidas. Entre as primeiras medidas adotadas pelo governo está a suspensão das aulas pelo restante da semana.​

As regiões mais afetadas no país vizinho foram:​ Caracas (capital)​, Trujillo, ​Yaracuy, ​Carabobo​, Aragua, ​Miranda​ e La Guaira​.

O Centro Nacional de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos informou que os dois tremores principais ocorreram com um intervalo de apenas 39 segundos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) chegou a revisar a magnitude do abalo principal de 7,1 para 7,5 graus.​ Logo após os sismos, um alerta de tsunami foi emitido para Porto Rico e as Ilhas Virgens, mas o aviso foi suspenso poucas horas depois pelas autoridades americanas.​

O impacto da energia liberada pelo terremoto na Venezuela assustou moradores da Região Norte do Brasil.​A Defesa Civil do Amazonas confirmou que o abalo foi percebido em pelo menos três municípios: Manaus, Barcelos e Iranduba. Apesar do susto, não houve registro de vítimas ou danos estruturais graves até o momento.​

No Pará, o prefeito de Belém, Igor Normando, usou as redes sociais para informar que a capital paraense também sentiu o reflexo dos tremores. Moradores de edifícios nos bairros de Umarizal, Jurunas, Cremação e Pedreira precisaram evacuar os prédios por precaução.

O último terremoto a afetar a região com intensidade semelhante ocorreu em 2018. Na ocasião, um terremoto de magnitude 7,3 atingiu a Venezuela e teve reflexos em mais de dez países vizinhos, incluindo o Brasil, a Guiana e várias ilhas caribenhas. As informações são da Agência Brasil.