Paraná bate recorde de frio nesta quarta-feira: -2,9ºC com direito a lago congelado

O Paraná registrou nesta quarta-feira (24) as temperaturas mais baixas de 2026 em 20 estações meteorológicas do Simepar, com geadas amplas nas regiões Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. A menor temperatura foi registrada em Palmas, com -2,9°C, enquanto outras cidades como Cascavel (0°C), Guarapuava (-1,2°C) e Pato Branco (-1,3°C) também bateram recordes anuais. Novos recordes são esperados para o amanhecer desta quinta-feira (25). Curitiba registrou a mínima de 5,6ºC nesta quarta-feira.
Entre as estações que registraram as mínimas mais baixas do ano estão Altônia (4,7°C), Assis Chateaubriand (3,7°C), Capanema (2,1°C), Cruzeiro do Iguaçu (2,8°C), Foz do Iguaçu (2,7°C), Francisco Beltrão (0,1°C), General Carneiro (-2,8°C), Laranjeiras do Sul (1,1°C), Palotina (1,1°C), Pinhão (-1,3°C), Nova Prata do Iguaçu (2,9°C), Santa Helena (1,9°C), São Miguel do Iguaçu (3,3°C), Toledo (-1,3°C), Ubiratã (1,9°C) e União da Vitória (1,5°C). O Distrito de Entre Rios, em Guarapuava, marcou -0,3°C.
Em General Carneiro, extremo sul do Paraná, uma moradora registrou um lago congelado. Assista abaixo:
A sensação térmica chegou a -8,4°C em General Carneiro, considerando a temperatura e a velocidade do vento. Outras cidades com sensação térmica negativa foram Cascavel (-4,7°C), Guarapuava (-3,2°C), Palmas (-4,4°C) e Pato Branco (-3,5°C). O declínio nas temperaturas é resultado de uma massa de ar polar que atinge o Sul do país, afetando também Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Previsão do tempo tem mais frio a caminho?
Com o frio intenso e tempo seco, houve registro de geada em cidades como General Carneiro e Guarapuava. O dia permanece estável, sem previsão de chuva na maior parte do estado. No Norte Pioneiro, Campos Gerais e entre a Serra do Mar e o Litoral, a nebulosidade continua presente durante a manhã, com possibilidade de chuvisco ocasional.
O frio se intensifica durante a noite e madrugada, com novos recordes de temperatura mínima esperados para quinta-feira em várias regiões. A massa de ar frio começa a perder força apenas a partir de sexta-feira (26). Uma frente fria se aproxima no fim de semana, marcando o retorno da chuva ao Paraná.
Veja abaixo as temperaturas mais baixas do Paraná hoje
Temperaturas Mínimas em 24/06/2026Fonte: SIMEPAR/INMET
|Estação
|Temperatura Mínima (°C)
|APPA Antonina (Simepar)
|11,3
|Altônia (Simepar)
|4,7
|Antonina (Simepar)
|10,3
|Apucarana (Simepar)
|7,3
|Assis Chateaubriand (Simepar)
|3,5
|Cambará (Simepar)
|11,2
|Campina da Lagoa (INMET)
|3,2
|Campo Mourão (Simepar)
|3,9
|Candido De Abreu (Simepar)
|5,8
|Capanema (Simepar)
|2,1
|Cascavel (Simepar)
|0,0
|Cerro Azul (Simepar)
|9,8
|Cianorte (Simepar)
|5,0
|Cidade Gaúcha (INMET)
|6,2
|Colombo (INMET)
|5,8
|Cornélio Procópio (Simepar)
|10,3
|Cruzeiro Do Iguaçu (Simepar)
|2,8
|Curitiba (INMET)
|5,6
|Curitiba (Simepar)
|5,4
|Dois Vizinhos (INMET)
|0,9
|Fazenda Rio Grande (Simepar)
|4,8
|Foz do Iguaçu (Simepar)
|2,7
|Francisco Beltrão (Simepar)
|0,1
|General Carneiro (INMET)
|-3,0
|General Carneiro (Simepar)
|-2,8
|Goioerê (INMET)
|3,1
|Guaira (Simepar)
|3,1
|Guarapuava (Simepar)
|-0,9
|Guarapuava Entre Rios (Simepar)
|-0,3
|Guaraqueçaba (Simepar)
|11,2
|Guaratuba (Simepar)
|12,4
|Irati (Simepar)
|2,4
|Ivaí (INMET)
|3,6
|Jaguariaiva (Simepar)
|9,4
|Japira (INMET)
|10,1
|Joaquim Távora (INMET)
|11,8
|Lapa (Simepar)
|1,5
|Laranjeiras Do Sul (Simepar)
|1,1
|Loanda (Simepar)
|5,4
|Londrina (Simepar)
|9,1
|Marechal Cândido Rondon (INMET)
|2,0
|Maringá (INMET)
|8,0
|Maringá (Simepar)
|7,1
|Morretes (INMET)
|11,5
|Nova Prata do Iguaçu (Simepar)
|2,9
|Nova Tebas (INMET)
|5,3
|Palmas (Simepar)
|-2,9
|Palotina (Simepar)
|11,1
|Paranaguá (Simepar)
|12,8
|Pato Branco (Simepar)
|-1,3
|Pinhais (Simepar)
|5,7
|Pinhão (Simepar)
|-0,3
|Ponta Grossa (Simepar)
|4,4
|Santa Helena (Simepar)
|1,9
|Santa Maria Do Oeste (Simepar)
|1,8
|São Miguel do Iguaçu (Simepar)
|3,3
|Telêmaco Borba (Simepar)
|6,3
|Toledo (Simepar)
|-1,3
|Ubiratã (Simepar)
|1,9
|Umuarama (Simepar)
|4,2
|União da Vitória (Simepar)
|1,5
|Ventania (INMET)
|6,8