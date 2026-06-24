Paraná bate recorde de frio nesta quarta-feira: -2,9ºC com direito a lago congelado

O Paraná registrou nesta quarta-feira (24) as temperaturas mais baixas de 2026 em 20 estações meteorológicas do Simepar, com geadas amplas nas regiões Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. A menor temperatura foi registrada em Palmas, com -2,9°C, enquanto outras cidades como Cascavel (0°C), Guarapuava (-1,2°C) e Pato Branco (-1,3°C) também bateram recordes anuais. Novos recordes são esperados para o amanhecer desta quinta-feira (25). Curitiba registrou a mínima de 5,6ºC nesta quarta-feira.

Entre as estações que registraram as mínimas mais baixas do ano estão Altônia (4,7°C), Assis Chateaubriand (3,7°C), Capanema (2,1°C), Cruzeiro do Iguaçu (2,8°C), Foz do Iguaçu (2,7°C), Francisco Beltrão (0,1°C), General Carneiro (-2,8°C), Laranjeiras do Sul (1,1°C), Palotina (1,1°C), Pinhão (-1,3°C), Nova Prata do Iguaçu (2,9°C), Santa Helena (1,9°C), São Miguel do Iguaçu (3,3°C), Toledo (-1,3°C), Ubiratã (1,9°C) e União da Vitória (1,5°C). O Distrito de Entre Rios, em Guarapuava, marcou -0,3°C.

Em General Carneiro, extremo sul do Paraná, uma moradora registrou um lago congelado. Assista abaixo:

A sensação térmica chegou a -8,4°C em General Carneiro, considerando a temperatura e a velocidade do vento. Outras cidades com sensação térmica negativa foram Cascavel (-4,7°C), Guarapuava (-3,2°C), Palmas (-4,4°C) e Pato Branco (-3,5°C). O declínio nas temperaturas é resultado de uma massa de ar polar que atinge o Sul do país, afetando também Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Previsão do tempo tem mais frio a caminho?

Com o frio intenso e tempo seco, houve registro de geada em cidades como General Carneiro e Guarapuava. O dia permanece estável, sem previsão de chuva na maior parte do estado. No Norte Pioneiro, Campos Gerais e entre a Serra do Mar e o Litoral, a nebulosidade continua presente durante a manhã, com possibilidade de chuvisco ocasional.

O frio se intensifica durante a noite e madrugada, com novos recordes de temperatura mínima esperados para quinta-feira em várias regiões. A massa de ar frio começa a perder força apenas a partir de sexta-feira (26). Uma frente fria se aproxima no fim de semana, marcando o retorno da chuva ao Paraná.

Veja abaixo as temperaturas mais baixas do Paraná hoje

Temperaturas Mínimas em 24/06/2026 Fonte: SIMEPAR/INMET Estação Temperatura Mínima (°C) APPA Antonina (Simepar) 11,3 Altônia (Simepar) 4,7 Antonina (Simepar) 10,3 Apucarana (Simepar) 7,3 Assis Chateaubriand (Simepar) 3,5 Cambará (Simepar) 11,2 Campina da Lagoa (INMET) 3,2 Campo Mourão (Simepar) 3,9 Candido De Abreu (Simepar) 5,8 Capanema (Simepar) 2,1 Cascavel (Simepar) 0,0 Cerro Azul (Simepar) 9,8 Cianorte (Simepar) 5,0 Cidade Gaúcha (INMET) 6,2 Colombo (INMET) 5,8 Cornélio Procópio (Simepar) 10,3 Cruzeiro Do Iguaçu (Simepar) 2,8 Curitiba (INMET) 5,6 Curitiba (Simepar) 5,4 Dois Vizinhos (INMET) 0,9 Fazenda Rio Grande (Simepar) 4,8 Foz do Iguaçu (Simepar) 2,7 Francisco Beltrão (Simepar) 0,1 General Carneiro (INMET) -3,0 General Carneiro (Simepar) -2,8 Goioerê (INMET) 3,1 Guaira (Simepar) 3,1 Guarapuava (Simepar) -0,9 Guarapuava Entre Rios (Simepar) -0,3 Guaraqueçaba (Simepar) 11,2 Guaratuba (Simepar) 12,4 Irati (Simepar) 2,4 Ivaí (INMET) 3,6 Jaguariaiva (Simepar) 9,4 Japira (INMET) 10,1 Joaquim Távora (INMET) 11,8 Lapa (Simepar) 1,5 Laranjeiras Do Sul (Simepar) 1,1 Loanda (Simepar) 5,4 Londrina (Simepar) 9,1 Marechal Cândido Rondon (INMET) 2,0 Maringá (INMET) 8,0 Maringá (Simepar) 7,1 Morretes (INMET) 11,5 Nova Prata do Iguaçu (Simepar) 2,9 Nova Tebas (INMET) 5,3 Palmas (Simepar) -2,9 Palotina (Simepar) 11,1 Paranaguá (Simepar) 12,8 Pato Branco (Simepar) -1,3 Pinhais (Simepar) 5,7 Pinhão (Simepar) -0,3 Ponta Grossa (Simepar) 4,4 Santa Helena (Simepar) 1,9 Santa Maria Do Oeste (Simepar) 1,8 São Miguel do Iguaçu (Simepar) 3,3 Telêmaco Borba (Simepar) 6,3 Toledo (Simepar) -1,3 Ubiratã (Simepar) 1,9 Umuarama (Simepar) 4,2 União da Vitória (Simepar) 1,5 Ventania (INMET) 6,8