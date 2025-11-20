Feira do Vinil em Curitiba terá descontos de Black Friday neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Shopping Crystal recebe, neste sábado (22/11) e domingo (23/11), mais uma edição da Feira do Vinil. Desta vez, o evento acontece junto aos tradicionais descontos da Black Friday de novembro. A programação será no Piso L2, em frente à Vivara, das 10h às 18h, com circulação livre ao longo do dia.

Após o crescimento expressivo registrado em 2023, quando as vendas de discos superaram o faturamento de CDs e DVDs musicais, o mercado seguiu aquecido em 2024. A procura por vinis continuou em alta, tanto entre colecionadores experientes quanto entre novos consumidores que passaram a buscar discos pela experiência ou pelo valor afetivo.

A feira reúne expositores do Paraná e de Santa Catarina e oferece uma seleção ampla de títulos com descontos especiais. Serão mais de 5 mil opções, entre LPs, CDs e edições raras, nacionais e importadas, para diferentes estilos e perfis de público.

Para Marcos Rosa, um dos expositores, a expectativa é de grande movimento. “A Black Friday é um momento muito aguardado por quem coleciona vinil. Muitos visitantes conseguem encontrar aquele disco raro com um preço especial, o que torna a feira ainda mais divertida e movimentada”, afirma.

Além das bancadas com novidades, o evento contará com discotecagem ao vivo exclusivamente em vinil. A proposta é criar um ambiente acolhedor e nostálgico, ideal para quem deseja revisitar clássicos ou completar a própria coleção.

Serviço

Feira do Vinil

Data: sábado (22/11) e domingo (23/11)

Horário: 10h às 18h

Local: Shopping Crystal, localizado na Rua Comendador Araújo, nº 731, Piso L2 em frente a loja Vivara

Entrada gratuita