“Não me orgulho de estar brigando na rua”, diz Renato Freitas após confusão em Curitiba

Após a repercussão dos vídeos que mostram a briga entre o deputado estadual Renato Freitas (PT) e outro homem, divulgados na manhã desta quarta-feira (19/11), o parlamentar decidiu se pronunciar nas redes sociais. A confusão ocorreu na região central de Curitiba, nas proximidades da rua Vicente de Machado, e rapidamente ganhou espaço nas plataformas digitais devido às imagens que passaram a circular ao longo do dia.

“O motivo foi o mesmo que fez eu brigar desde que eu era criança: racismo, humilhação, injúria, agressão. Eu não aprendi a abaixar a cabeça. Não me orgulho de estar brigando na rua”, comentou o deputado, em uma fala que buscou explicar o cenário que antecedeu o registro dos vídeos.

Ainda nesta quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Paraná recebeu pedidos de cassação do mandado de Freitas após a repercussão do vídeo.

Segundo ele, a discussão começou enquanto caminhava pela rua, acompanhado de uma amiga e do assessor. O outro homem envolvido estava dentro de um carro e, de acordo com o parlamentar, passou a fazer provocações direcionadas a ele. A situação foi ganhando intensidade à medida que a troca de palavras avançava até o momento em que pessoas ao redor iniciaram a gravação das imagens que posteriormente viralizaram.

A briga corporal começou apenas depois do início dessas gravações. Entre empurrões, chutes e socos, Renato Freitas acabou caindo no chão e fraturou o nariz, o que o obrigou a procurar atendimento médico durante a tarde. O deputado passou por exames e recebeu orientações médicas após o episódio.

“Qual a motivação para alguém sair do carro e vir te agredir? Em Curitiba, para sobreviver, só sendo sobrevivente”, disse o parlamentar, encerrando o vídeo publicado em suas redes sociais. Confira, abaixo, a íntegra do comunicado:

