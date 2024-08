Feijoada beneficente reúne leilão de arte e camisas autografadas em Curitiba

A 18ª edição da Feijoada dos Amigos do HC acontecerá neste sábado (03), no Salão Azul do Clube Curitibano, no bairro Água Verde. O tradicional evento terá um leilão beneficente com oito camisas oficiais de times de futebol autografadas e cinco obras de artes, vindas do Espólio da Casa de Leilões, além de outros itens.

A festa também contará com a presença do Grupo Contradição, que abrirá o show dos irmãos Vavá e Márcio, que faziam parte do Grupo Karametade, sucesso dos anos 90.

Toda a renda obtida com a venda dos convites e do leilão será revertida para as causas dos Amigos do HC, que são os pacientes SUS e os programas próprios, como o Centro de Direitos à Vida da Pessoa Idosa (CEDIVIDA) e o Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescentes (DEDICA).

Os convites estão sendo vendidos por R$ 250 por pessoa pelo site dos Amigos do HC. O ingresso inclui o almoço completo, bebidas e o sorteio de brindes. O buffet livre, preparado pelo Buffet Deucher, inclui entrada, prato principal e sobremesa, chopp, drinks, refrigerante e água à vontade.

Lista de itens que serão leiloados na Feijoada dos Amigos do HC

Camisa oficial da Seleção Brasileira de Vôlei do jogador Giba (autografada), doada pela RPC;

Camisa oficial autografada do jogador Renan Lodi do Al Hilal, da temporada 2024, doada pelo conselheiro Rui Paciornik;

Camisa oficial do Paraná Clube da temporada de 2024, autografada pelos jogadores da equipe profissional, doada pela diretoria do clube. Quem arrematar ainda ganha dois copos de brinde;

Camisa oficial do Coritiba da temporada de 2023, autografada pelos jogadores, doada pelo conselheiro Jetson Mendes;

Camisa oficial do São Paulo da temporada de 2024, autografada e doada pelo jogador Rafinha;

Camisa oficial autografada do Athletico Paranaense, lançada em 2023 e comemorativa em homenagem à conquista do Bicampeonato da Copa Sul-Americana no Uruguai, doada pela Conselheira e membro fundadora da Fundação do Athletico Paranaense (Funcap), Clara Christina Pompeo Guimarães por Clara Guimarães;

Camisa oficial do jogador Fernandinho do Athletico Paranaense, lançada em 2024 e assinada pelos jogadores do time, doada pelo vice-presidente do conselho deliberativo do clube, José Lúcio Glomb;

Obra “Carro de Boi”, quadro do artista plástico paranaense Daniel Freire. Óleo sobre tela.;

Quadro do maior pintor paranaense Luiz Carlos Andrade Lima. Óleo sobre Eucatex;

Obra “Moças no Jardim” , quadro do artista plástico Zelio Andrezzo. Óleo sobre tela;

quadro do artista plástico Zelio Andrezzo. Óleo sobre tela; Obra “Os Alpes” : quadro do artista plástico Luiz Potocky, de 1981. Óleo sobre tela;

quadro do artista plástico Luiz Potocky, de 1981. Óleo sobre tela; Obra “Pescadores” : quadro do artista plástico paranaense René Bittencourt. Óleo sobre tela;

quadro do artista plástico paranaense René Bittencourt. Óleo sobre tela; Pingente Dancing Coração com Zircônias Brancas e corrente em prata, doado pelo Medalhão Persa;

Tapete doado pela loja especializada Yellowart.

18ª Feijoada dos Amigos do HC

Data: 03 de agosto de 2024

Horário: a partir das 12 horas

Local: Salão Rubens Arles Bettega (Salão Azul) – Clube Curitibano

Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, 2857 – Água Verde

Ingressos: R$ 250 por pessoa. Crianças até 10 anos não pagam.

Mais informações pelo WhatsApp: (41) 98841-1017.

Vendas pelo site

