Fátima Bernardes e Ana Maria Braga, duas das apresentadoras mais queridas pelo público têm data para voltar para as telinhas, após um mês afastado das manhãs da TV Globo por conta da quarentena do novo coronavírus.

De acordo com a emissora, o Encontro com Fátima Bernardes retorna à programação na próxima segunda-feira (20), para trazer mais diversão para as manhãs dos brasileiros, sem abrir mão da prestação de serviço do jornalismo. Com Fátima Bernardes na área, o programa Combate ao Coronavírus vai entrar no ar às 9h50, com o mesmo formato e a proposta de levar informação sobre a pandemia. Às 10h45, a apresentadora assume o comando com o Encontro, para falar sobre as novas dinâmicas e comportamentos, as mudanças nas relações, às curiosidades e o que mudou após o início da pandemia no Brasil.

Proteção contra a covid-19

Com cuidados redobrados, equipe reduzida e sem plateia, o programa terá Fátima Bernardes ao vivo, conversando com convidados por vídeo. E ainda, uma parceria com Ana Maria Braga, que segue em casa e fará participações especiais diárias pelo telão do programa. Em suas entradas, Ana vai relembrar receitas práticas do Mais Você, muito úteis nesse momento em que as famílias têm cozinhado mais em casa.

“Eu estou muito feliz com o retorno, vai ser um programa um pouco diferente. Durante esse período de coronavírus, em que existe grande necessidade de informação, não vamos deixar de falar da pandemia, mas acredito que o Encontro possa ser um respiro na manhã da população. Teremos lives de cantores, assim como eles têm feito em suas redes sociais, e a incrível companhia da Ana Maria Braga, que, além de relembrar algumas de suas receitas, vai nos contar o que tem feito na cozinha durante a quarentena”, adianta Fátima.

Lives

Para promover a volta do programa à grade, a partir desta quarta-feira (15), Fátima recebe convidados diariamente em lives no instagram @Gshow. Na estreia, Fátima e Ana Maria Braga vão falar sobre a parceria entre o Encontro e o Mais Você contar para os fãs como estão passando a quarentena. Com direção geral de Alexandre Mattoso, o Encontro com Fátima Bernardes será exibido logo após o Combate ao Coronavírus.