Curitiba está na rota da turnê sul-americana do Faith No More em outubro de 2027. A banda norte-americana anunciou uma apresentação na Arena da Baixada, no dia 31 de outubro, com Alice in Chains e Mastodon também no line-up.

O show será realizado dois dias depois da apresentação do grupo em São Paulo, marcada para 29 de outubro. Além do Brasil, o grupo também passará pelo Chile e pela Argentina.

Os ingressos para o show em Curitiba serão vendidos pela plataforma Eventim. A pré-venda para clientes Itaú Private e Personnalité começa nesta terça-feira (17), às 14h. Na quarta-feira (18), também às 14h, será aberta a pré-venda para os demais clientes do banco. Já a venda geral começa na quinta-feira (19), às 14h, pela internet, e às 15h na bilheteria.

A passagem pelo Brasil também inclui outra apresentação do Faith No More em 2027: a banda estará no show do System of a Down no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 15 de janeiro. A apresentação em Curitiba, no entanto, faz parte da turnê própria.