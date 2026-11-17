Um lobo-guará foi flagrado circulando livremente pelo Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, no último sábado (14). O parque é um dos locais de conservação da espécie no estado.

O animal, que é o maior canídeo da América do Sul e é considerado uma das espécies mais emblemáticas do Brasil, desempenha papel fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas. Por isso, sua presença reforça a importância da preservação dos ambientes naturais.

Além de ajudar no controle de pequenas populações de animais, a espécie também contribui para a dispersão de sementes ao se alimentar de frutos, favorecendo a regeneração da vegetação nativa.

Famoso por suas longas pernas e pelagem alaranjada, seu avistamento é visto como um indicativo positivo da conservação ambiental na região. A presença do animal demonstra que o Parque Vila Velha oferece condições adequadas para a circulação e sobrevivência da fauna silvestre.