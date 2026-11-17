O show sertanejo Universo Alegria Curitiba, marcado para o dia 28 de novembro, vai mudar de local. Por conta das condições climáticas adversas desta época do ano, o evento deixa a Pedreira Paulo Leminski, no bairro Abranches, e se muda para o Igloo Super Hall, no Tarumã. A data, o horário e as atrações serão os mesmos.

A organização do festival informa em seus canais oficiais que todos os ingressos já adquiridos continuam válidos para o novo local, sem necessidade de troca. Apenas quem adquiriu os ingressos para o setor de camarotes receberá um upgrade para o Frontstage, com open bar incluso. Também neste caso, não é necessário substituir o bilhete.

O show terá como atrações principais as cantoras Simone Mendes e Mariana Fagundes, e os cantores Leonardo, Panda, Natanzinho Lima e Matheus Fernandes. Os ingressos custam a partir de R$ 155,50 no setor Arena, podendo chegar a R$ 2.702,50 no setor Onstage All Inclusive.