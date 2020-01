As cenas do dia a dia de Curitiba são o foco da exposição “Iluminados – a Beleza do Cotidiano”, do fotógrafo André Rodrigues, que já foi colaborador da Tribuna do Paraná e da Gazeta do Povo, no Desafinado Café, no bairro Mercês.

A exposição explora o estilo streetphoto, os registros feitos nas ruas. Entre as imagens em preto e branco, há pessoas esperando o ônibus, um casal namorando, um padeiro entregando pães, entre outras cenas urbanas.

“A metrópole é um ambiente singular, cheios de rotinas, de pessoas, de vida. Há momentos que não enxergamos essa beleza oculta. Ainda mais em Curitiba que é uma cidade linda e cheia de nuances”, ressalta o fotógrafo.

O trabalho urgiu de um desafio para um ensaio do extinto Caderno G, do jornal Gazeta do Povo. Depois, a série ganhou outras publicações como na revista Vida Simples e Jornal Cândido da Biblioteca Pública do Paraná. Uma das fotos acabou vencendo o prêmio nacional Pérsio Galembeck com o tema Fotografia de Rua.

Serviço

Mostra fotográfica Iluminados – a beleza do cotidiano

Onde: Desafinado Café (Rua Martim Afonso, 857 – Mercês, Curitiba).

Abertura dia 18/01/2020 até o dia 08/2/2020

Entrada franca, horário comercial.