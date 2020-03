Quadrinhos, caricaturas, ilustrações a animações da mostra Traços Curitibanos vai fazer parte de uma exposição itinerante que vai percorrer as Ruas da Cidadania de cinco regionais. A visitação é livre para todas as idades e aberta ao público.

Em dois meses, as regionais Boa Vista, Boqueirão, Tatuquara, Cajuru e Portão vão apresentar trabalhos criados por cerca de 100 artistas e estúdios que fazem parte da mostra. A exposição foi exibida no Centro Cultural Solar do Barão até meados do ano passado e agora vai passear por Curitiba.

A partir do mês de maio, outras regionais que não receberam os trabalhos vão participar de nova exposição itinerante, como CIC, Bairro Novo, Matriz, Santa Felicidade e Pinheirinho. A ideia é de que até o fim do ano todas as Ruas da Cidadania recebam a mostra.

Serviço

Traços Curitibanos 3 nas Regionais

Mostra itinerante de ilustrações, quadrinhos, caricaturas e animações

Boa Vista (2/3 a 4/5) – Quadrinhos e Animação

Boqueirão (3/3 a 5/5) – Balas Zequinha

Cajuru (4/3 a 6/5) – Ilustrações

Portão (5/3 a 7/5) – Curitiba por Traços Curitibanos

Tatuquara (6/3 a 8/5) – Caricaturas

** No horário de funcionamento dos serviços das Ruas da Cidadania