Viajantes de todo o Brasil e até de fora do país estão na região metropolitana de Curitiba no 2.° Encontro de Motorhomes de Colombo. As casas em cima de chassis chegaram quarta-feira (4) e vão seguir até este sábado (7) no Parque da Uva.

O encontro, aberto ao público, é uma boa maneira de conhecer este estilo de viagem, muito comum nos Estados Unidos. A expectativa é de que 300 motorhomes passem pelo parque de Colombo até sábado.

O evento também é uma oportunidade para os turistas que viajam com motorhomes conhecerem as curiosidades da cidade da região metropolitana. Entre as atrações para os participantes da edição deste ano, houve um passeio na Gruta Bacaetava.

“Os novos visitantes conhecem nossos pontos turísticos ao mesmo tempo que movimentam a economia local”, aponta o secretário municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, Paulo Cesar Cardoso. O evento é organizado em parceria com o Grupo Estradeiros.

Ao site da prefeitura de Colombo, o casal Marlene e Nilvano Baldo destacam o contato com entusiastas do mortorhome de outros locais. ““Gostamos de viajar e por isso optamos por nossa casa ser sobre rodas. Acabamos conhecendo sempre novas pessoas e esses eventos ajudam para que isso aconteça”, afirma Marlene.