A banda sueca Europe fará um show em Curitiba no dia 11 de abril de 2027, como parte da turnê de divulgação do álbum Come This Madness. A apresentação será no Teatro Guaíra e terá abertura do grupo britânico Jayler.

A passagem pelo Brasil também inclui shows em São Paulo, no dia 10 de abril, e em Porto Alegre, no dia 13. Os ingressos para a apresentação na capital paranaense começam a ser vendidos na próxima terça-feira (24), às 10h, pelo site da Bilheteria Digital.

Os preços variam conforme o setor do teatro: a Plateia Amarela tem entradas a partir de R$ 460; a Azul, de R$ 380; e a Verde, de R$ 340. No 1º Balcão, os valores começam em R$ 280, enquanto no 2º Balcão partem de R$ 220.

Conhecido mundialmente pelo sucesso The Final Countdown, que acumula mais de 1,4 bilhão de visualizações no YouTube, o Europe também deve apresentar clássicos como Carrie, Rock the Night e Superstitious. A turnê ainda inclui músicas do novo álbum, lançado em setembro, como One on One, Cult of Ignorance e Scandinavian Eyes.

Além das três apresentações brasileiras, a turnê sul-americana passa por Buenos Aires, na Argentina, em 16 de abril, e Santiago, no Chile, em 18 de abril.