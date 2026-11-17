Paraguai e Argentina são os países que mais enviam turistas ao Paraná. Juntos, os dois “vizinhos” representam 69% das chegadas internacionais registradas no Estado entre janeiro e outubro de 2026.

Ao todo, 774.645 estrangeiros visitaram municípios paranaenses no período, o equivalente a 10,2% dos 7,5 milhões de visitantes internacionais que entraram no Brasil.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (17) pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), com base em informações da Polícia Federal.

O Paraguai aparece na primeira posição, com aproximadamente 323 mil visitantes, o que corresponde a 41% do total de estrangeiros que chegaram ao Paraná. Na sequência está a Argentina, responsável por mais de 218 mil turistas, ou 28% das entradas internacionais no Estado.

Os Estados Unidos ocupam o terceiro lugar, com 24 mil visitantes, seguidos pelo Chile, com 18 mil. Espanha e Reino Unido aparecem na sequência, com 14 mil turistas cada. O ranking dos dez principais países de origem é completado por Peru e Alemanha, com 13 mil visitantes cada, além de Uruguai e Colômbia, ambos com 11 mil.

Paraná é o quarto estado que mais recebe turistas estrangeiros

Somente em outubro, o Estado recebeu 57,1 mil turistas estrangeiros. Com o resultado acumulado do ano, o Paraná ocupa a quarta posição entre as principais portas de entrada de visitantes internacionais no Brasil, atrás de Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.

A maior parte dos turistas chegou por via terrestre, com mais de 744 mil entradas registradas entre janeiro e outubro. Outras 28,8 mil chegadas ocorreram por via aérea.

Segundo Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão estadual de promoção turística, a presença de visitantes internacionais movimenta diferentes setores da economia.

“A vinda de turistas internacionais representa a circulação de moeda estrangeira no nosso Estado. O turismo é um dos setores que mais gera emprego, renda e movimenta toda uma cadeia de serviços e empreendimentos, desde os hotéis até a gastronomia das cidades por onde esses turistas passam”, afirma.

Turistas movimentaram R$ 1,7 bilhão

Os países sul-americanos estão entre os principais mercados das ações de promoção turística do Paraná. A estimativa é que esses visitantes tenham movimentado mais de US$ 320 milhões, aproximadamente R$ 1,7 bilhão, em viagens pelo Estado durante 2025. O cálculo considera o gasto médio desses turistas no Brasil, com base em informações da Embratur.