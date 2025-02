Estância Ouro Fino tem calendário especial de atrações pro verão! Confira!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Domingo é o dia da família. Pensando em reunir todos em um lugar especial, a Estância Ouro Fino vai realizar eventos todos os domingos até 02 de março. Das 13h às 17h, o local contará com diversas atividades, incluindo jogos na piscina, jogos de competição, desafio de chutes a gol, oficina de pintura para crianças, pintura facial e muita música.

A Estância Ouro Fino é um ponto bacana com piscinas de água mineral, sendo uma para adultos e duas para crianças, com um toboágua. O espaço possui mais de sete trilhas com diferentes níveis de dificuldade, todas identificadas por cores.

Além disso, a Estância possui infraestrutura voltada para o entretenimento infantil, com parques equipados com balanços, escorregadores e outros brinquedos. Nos domingos de verão, ainda contará com camarim de pintura, ginástica, dança e brincadeiras na piscina.

Serviço

A Estância está aberta de terça a domingo, além de feriados, das 07h30 às 18h. Os ingressos estão disponíveis no site oficial e podem ser parcelados em até 3 vezes, com preços a partir de R$ 20,00 para meia entrada da Estância Hidromineral.

O endereço da Estância é na Estrada Ouro Fino, s/n, em Bateias, no município de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.