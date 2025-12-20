Espetáculo de Natal reúne milhares no Parque Tanguá; apresentações continuam

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na noite de sexta-feira (19/12), o Parque Tanguá, em Curitiba, foi palco da estreia do espetáculo ‘História da Natividade’. Milhares de pessoas se reuniram para assistir à encenação do nascimento de Jesus em formato de musical a céu aberto, produzido pela Fundação Cultural de Curitiba.

Com direção geral de Edson Bueno, a montagem contou com cerca de 120 profissionais, incluindo atores, bailarinos, cantores e artistas circenses. O espelho d’água do parque recebeu uma cobertura especial, transformando-se em uma plateia com capacidade para mais de 3 mil pessoas.

O espetáculo combinou música, coreografias e efeitos cênicos, aproveitando o cenário natural do Tanguá como parte da proposta artística. As apresentações da História da Natividade continuam neste sábado (20/12) e vão até 23 de dezembro, sempre às 19h30.

Atrações de Natal no Parque Tanguá

Além do musical, o parque oferece outras atrações natalinas, como um carrossel veneziano e três árvores de Natal de 18 metros de altura, patrocinadas pela PUCPR/Grupo Marista. O carrossel funciona de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados e domingos, das 14h às 21h, até 6 de janeiro.