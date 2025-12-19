10 frases emocionantes de Natal para enviar para a família e os amigos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Sim! O ano de 2025 já está chegando ao fim e com ele chegam as festas de fim de ano. Faltando poucos dias para o Natal, uma das datas mais esperadas do ano, é tempo de celebrar a amizade, a união em família e de agradecer por mais um ano vencido. Neste ano, o dia 25 de dezembro acontece em uma quinta-feira. Aproveite para celebrar esse momento com sua família!

E para te ajudar a não esquecer daquela pessoa especial, separamos 10 frases de Natal para você enviar para família e amigos. Confira!

O melhor presente de Natal é a nossa união. Amo vocês! Feliz Natal!

Que o Menino Jesus abençoe nossa casa e traga paz ao nosso Natal!

Desejo um Natal iluminado, com muito amor e risadas em família!

Minha oração de Natal é apenas um ‘obrigado’ a Deus por ter vocês

Que o brilho desta data dure o ano inteiro. Feliz Natal, família!

Que a luz de Belém ilumine o que há de mais bonito em nossa família.

Que a união seja o enfeite mais bonito da nossa árvore de Natal. Amo você!

Que o maior milagre deste Natal seja a presença viva de Cristo em nossa união.

Minha meta de Natal: acumular abraços e zerar a saudade de vocês!

O Natal é Deus dizendo que nunca estaremos sós. Que Ele habite em cada abraço nosso.