A queda nas temperaturas nos últimos dias em Curitiba acendeu o alerta o sinal de alerta na prefeitura da capital para reforçar o acolhimento de pessoas em situação de rua. Por ser a capital mais fria do país, há diversas opções de passeio na nossa cidade. Há quem confunda a nossa cidade com algum lugar da Europa, e apesar de todo seu charme, suas arquiteturas, e o frio “de doer” em uma parte do ano, aqui é bem brasileiro.

É claro que se não estiver chovendo dá para aproveitar os parques e bosques da capital paranaense, e há até aquela piazada que prefere o friozinho para passear. A Tribuna separou um pequeno guia para você aproveitar melhor a cidade nos dias típicos de Curitiba com aconchego e sem passar frio. Confira!

Ferinhas de Inverno

É claro que falou em frio, não podemos deixar de lado as feirinhas de inverno ou de páscoa. Turistando ou não, é o lugar ideal para você conhecer e comprar aquela lembrancinha com a cara de Curitiba.

As feirinhas acontecem na Praça Osório e na Santos Andrade. Confira os endereços e horários aqui.

Feirinhas de Inverno Praça Osório Feirinhas de Inverno Praça Santos Andrade Feirinhas de Páscoa Praça Osório Feirinhas de Páscoa Praça Santos Andrade Endereço: Praça General Osório Endereço: Praça Santos Andrade Endereço: Praça General Osório Endereço: Praça Santos Andrade Contato: (41) 3250-7746 Contato: (41) 3250-7746 Contato: (41) 3250-7746 Contato: (41) 3250-7746 E-mail: turismoserv@turismo.curitiba.pr.gov.br

curitiba.pr.gov.br E-mail: turismoserv@turismo.

curitiba.pr.gov.br E-mail: turismoserv@turismo.

curitiba.pr.gov.br E-mail: turismoserv@turismo.

Observação: Acontece por 32 dias entre os meses de junho e julho. Observação: Acontece por 32 dias entre os meses de junho e julho. Observação: Acontece por 25 dias entre os meses de março e abril. Observação: Acontece por 25 dias entre os meses de março e abril. Fonte: Turismo Curitiba

Gastronomia

Não sei com vocês gurizada, mas é a fome chegar e bater aquela fome, pelo menos é assim comigo (risos). E não há nada melhor do que aproveitar uma boa comida. Por isso separamos algumas opções de massas e cozinha italiana, entre elas a Carlo Ristorante, Dom Giovanni, Chalet Suisse, Madalosso, entre outras.

Carlo Ristorante Dom Giovanni Mangiare Felice Madalosso Endereço: Avenida Iguaçu, 2820 – Água Verde Endereço: Avenida Presidente Kennnedy 1157 – Parolin Endereço: Rua Francisco Rocha 560 – Batel Endereço: Avenida Manoel Ribas 5875 – Santa Felicidade Contato: (41) 3243-5787 Contato: (41) 3023-7181 Contato: (41) 3244-7446 Contato: (41) 3372-2121 Fonte: Turismo Curitiba

Quer conhecer todas? Clique aqui e confira o endereço e horários. São mais de 40 opções de restaurantes para você aproveitar. Bon Appetit!

Vai um cafezinho?

Seja no frio ou no calor, café nunca é demais, principalmente se houver um bom acompanhamento. Seja no Café da Esquina, do Paço ou do Mercado, o que importa é aproveitar o cafezinho em um ótimo lugar.

Café da Esquina Estação Café do Paço Café do Concurseiro Café do Mercado Café da Esquina – Crystal Endereço: Avenida Sete de Setembro 2775 – Rebouças Endereço: Praça Generoso Marques 189 -Centro Endereço: Avenida Água Verde 1188 lj 3 – Água Verde Endereço: Avenida Sete de Setembro 1865 – Centro Endereço: Rua Comendador Araújo 731 -Batel Contato: (41) 3094-5300 Contato: (41) 3234-4210 Contato: (41) 99980-3300 Contato: (41) 3362-7912

Contato: (41) 3015-4249 Observação: Shopping Estação Observação: Paço da Liberdade Observação: Observação: Observação: Shopping Crystal Fonte: Turismo Curitiba

Quer conhecer todos os cafés? Clique aqui e confira o endereço e horários.

Fondue

Um prato de origem suíça, o originalmente à base de queijo aquecido sobre uma lamparina, também conhecida como espiriteira ou rechaud, ou outra fonte de calor pouco intenso. E claro, uma delícia!

Confira alguns lugares para experimentar.

Chalet Suisse Château de Gazon Le Réchaud Petit Chateau Endereço: Rua Francisco Dallalibera 1428 – Santa Felicidade Endereço: Rua Pasteur 134 – Batel Endereço: Rua Júlia Wanderlei 1050 – Mercês Endereço: Avenida Manoel Ribas 5039 – Santa Felicidade Contato: (41) 3364-7889 Contato: (41) 3027-4407 Contato: (41) 3339-6006 Contato: (41) 3372-0003 Fonte: Turismo Curitiba

Cultura

Para quem quer aproveitar a diversidade cultural, pode aproveitar os memoriais étnicos que há em alguns parques de Curitiba, que homenageiam os povos que ajudaram a formar a cidade.

No Parque Tingui, por exemplo, tem o Memorial Ucraniano. Já no Bosque João Paulo II há o Memorial Polonês. E se você prefere museus, já podemos te recomendar o Museu Oscar Niemeyer, Museu Paranaense, o Museu Egípcio, além do Museu da Vida, da Arte Indígena, do Holocausto, Ferroviário, do Expedicionário e tem até o Museu da Imagem e do Som.

Vale a pena conferir!

