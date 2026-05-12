Escola de samba de Curitiba lança samba-enredo de 2027 com feijoada

A escola de samba Acadêmicos da Realeza apresenta, no próximo dia 24 de maio, o samba-enredo para o Carnaval 2027 durante a tradicional Feijoada da Realeza, realizada na Sociedade Morgenau, no bairro Cristo Rei, em Curitiba. Os ingressos já estão à venda.

Vice-campeã do Carnaval curitibano de 2025, o enredo escolhido para o próximo desfile leva o título “Amuletos: Patuá no bolso, figa na mão… O trevo da sorte é meu pavilhão”. A proposta é transformar em samba a relação do brasileiro com a fé popular, as superstições e os símbolos de proteção. O desfile deve abordar desde patuás, figas e trevos até elementos ligados à ancestralidade, esperança e espiritualidade.

Segundo a presidente da escola, Giovanna Ferraz, o enredo também fala sobre pertencimento. “Mais do que falar de patuás e figas, queremos mostrar que o maior amuleto da nossa comunidade é a própria escola de samba. É nela que amigos se encontram, famílias se unem e histórias são construídas com alegria, pertencimento e paixão pelo carnaval”, afirma.

Além da apresentação oficial do samba-enredo e da feijoada, o evento contará com apresentações dos segmentos da escola, incluindo baianas, passistas, casal de mestre-sala e porta-bandeira e integrantes da Realeza. A programação começa às 11h30, com abertura musical em voz e violão da cantora Paulinha Silveira.

A bateria Garra da Águia, que conquistou nota 10 no último desfile, também será destaque da festa. O grupo se apresenta sob o comando do mestre Mussum e da mestra Cami, que se tornou a primeira mulher a assumir o posto de mestre de bateria no Carnaval de Curitiba.

Ingressos custam a partir de R$ 60

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Pensa No Evento. As entradas custam R$ 60 para adultos e R$ 15 para crianças. Também há opções de mesas para duas a quatro pessoas, com valores entre R$ 110 e R$ 200. A feijoada será feita pelo chef Renner Ribeiro, titular do Bar Brasileirinho.

Para quem quiser participar apenas da parte da tarde, haverá entrada após as 15h com ingressos a partir de R$ 10, além das taxas cobradas pela plataforma.

Serviço

Feijoada da Realeza

Local: Sociedade Morgenau, na Avenida Senador Souza Naves, nº 945, no bairro Cristo Rei

Data: 24 de maio de 2026

Horário: A partir das 11h30

Ingressos: Disponíveis na plataforma pensenoevento.com.br