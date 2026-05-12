IPVA 2026: última parcela para placas 3 e 4 vence nesta terça-feira

O prazo para quitar a quinta e última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 termina nesta terça-feira (12/05) para proprietários de veículos com placas finais 3 e 4. Segundo dados da Receita Estadual do Paraná, mais de 1,1 milhão de veículos em todo o Estado foram parcelados, e os proprietários têm até o final desta semana para regularizar sua situação fiscal.

Deixar de pagar o IPVA traz uma série de consequências para o proprietário do veículo. O débito pode ser inscrito na Dívida Ativa, com a inclusão do nome do proprietário no Cadin Estadual e o bloqueio para utilizar créditos do Nota Paraná.

Outras restrições incluem nome negativado, dificuldade para conseguir empréstimos, limitações no acesso a linhas de crédito e impedimento para assumir cargos públicos. Além disso, quem está com o IPVA atrasado não consegue realizar o licenciamento do veículo.

O atraso no pagamento do IPVA também impacta financeiramente o contribuinte. A multa cobrada é de 0,33% ao dia, além de juros de mora calculados com base na taxa Selic. Quando a inadimplência ultrapassa 30 dias, a multa se torna fixa em 20% do valor total do imposto.

Formas de pagamento do IPVA no Paraná

As guias do IPVA no Paraná não são mais encaminhadas pelos correios. Para realizar o pagamento, os proprietários precisam acessar o Portal do IPVA ou o Portal de Pagamento de Tributos para gerar as guias. Outra alternativa é utilizar o aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual, disponível para Android e iOS, que permite o acesso às guias.

Seguindo o modelo adotado no exercício 2025, os contribuintes podem pagar o IPVA 2026 via pix através do QR Code presente na guia, utilizando mais de 800 instituições financeiras e seus canais digitais, sem limitação aos parceiros do Estado, segundo a Agência Estadual de Notícias..

Atenção para sites fraudulentos

A Secretaria da Fazenda alerta os contribuintes sobre a existência de sites fraudulentos relacionados à cobrança do IPVA. A orientação é sempre gerar as guias de pagamento através dos sites oficiais, identificáveis por endereços que terminam com a extensão “.pr.gov.br”, ou utilizar o aplicativo da Receita Estadual.

Confira o vencimento por final de placa da quinta e última parcela do IPVA 2026:

1 e 2: 11/05 (vencido)

3 e 4: 12/05

5 e 6: 13/05

7 e 8: 14/05

9 e 0: 15/05