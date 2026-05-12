Estradas do Paraná: interdição total na BR-277 e fluxo intenso nesta terça

O trânsito no Paraná nesta terça-feira (12/05/2026) exige atenção redobrada dos motoristas, principalmente em trechos da BR-277, onde está prevista uma interdição total durante a manhã.

Além disso, o fluxo segue intenso em acessos à Região Metropolitana de Curitiba, com pontos de lentidão em rodovias federais importantes e trechos em obras.

Principais ocorrências nas BRs

Na BR-277, em Morretes, está prevista interdição total no km 41,9 a partir das 08h30, em ambos os sentidos. O bloqueio será necessário para a remoção de veículos envolvidos em acidentes. Até o momento, não há previsão oficial para liberação completa da pista.

Já na BR-376, o tráfego segue operando em pista simples com sentido único alternado entre os km 663,5 e 672, na região entre Guaratuba e Tijucas do Sul. O esquema permanece devido ao monitoramento de encostas e às obras em andamento no trecho.

No Contorno Norte, há registro de grande fluxo de veículos e lentidão logo após o viaduto da BR-376, impactando o deslocamento de motoristas na capital e cidades vizinhas.

A BR-116 também apresenta tráfego intenso nos dois sentidos entre Curitiba e Fazenda Rio Grande. O fluxo segue carregado nos trechos urbanos do Contorno Leste e do Contorno Sul.

Rodovias estaduais e obras

Na PR-445, continuam as obras de duplicação entre os distritos de Lerroville e Irerê. Apesar de as detonações mais recentes já terem sido concluídas, motoristas devem acompanhar possíveis novos bloqueios temporários divulgados pelas concessionárias responsáveis.

Outro ponto monitorado é a PR-410, que permanece totalmente liberada nesta manhã. Ainda assim, a rodovia pode sofrer interdições preventivas em caso de chuvas intensas devido às características da serra.