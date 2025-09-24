Encontro em Piraquara quer aproximar população dos povos originários

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Promover vivências tradicionais e aproximar indígenas de não-indígenas como estratégia para avançar em pautas importantes para os povos originários. É esse o propósito do encontro “Feminino Ancestral”, que acontece nos dias 26 e 27 de setembro, em Piraquara.

O evento é uma parceria entre a aldeia Tupã Nhé Kretã e a associação Aporã Etê, que fica dentro da Floresta Estadual Metropolitana, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc – Edital Viva Cultura. As inscrições custam R$ 50 e devem ser feitas pelo WhatsApp, no número (43) 99873-8125.

Apesar do nome, a iniciativa não é voltada apenas para mulheres. “Para nós, povos indígenas, o sagrado e o feminino não dizem respeito apenas às mulheres. Eles significam também a natureza, a terra, outros seres”, explica Inauê Lourenço Jacinto, da associação Aporã Etê. “E a gente acredita que esse caminho deve ser feito por todo mundo, junto.”

As atividades previstas nos dois dias do encontro são as mesmas. Tanto na sexta-feira quanto no sábado, a abertura acontece às 9 horas, com uma roda de conversa.

Além de quebrar o gelo entre indígenas e visitantes, essa primeira ação vai discutir questões consideradas importantes pelos povos tradicionais, na expectativa de dar mais visibilidade a essas pautas. “Se conhecerem a nossa realidade, os não-indígenas podem levar esses temas a lugares que não temos acesso, pro conhecimento de mais pessoas”, pontua Inauê.

Depois disso, a programação se desenrola em diversas frentes. Uma oficina de grafismos indígenas, por exemplo, vai ensinar a preparar tintas naturais e a aplicar o material em tecidos e no próprio corpo. Ao mesmo tempo, os participantes vão adquirir conhecimento sobre a simbologia e o significado desses desenhos.

Quem quiser, também poderá aprender sobre ervas medicinais com a anciã Gilda Kuitá Rodrigues, que viaja especialmente da Terra Indígena de Apucaraninha, a cerca de 350 quilômetros de distância, para o encontro.

A programação prevê ainda uma trilha guiada pela Floresta Estadual Metropolitana de Piraquara, território ancestral do povo guarani e onde está localizada a associação Aporã Etê. O passeio inclui o plantio de árvores nativas.

Uma mesa com pratos indígenas tradicionais do sul do Brasil, feitos principalmente à base de batata-doce, mandioca e milho, ficará à disposição dos visitantes durante todo o tempo. Um dos pratos principais é o tipá, um tipo de pão, frito ou assado, de origem guarani, geralmente acompanhado de virado de banana.

À noite, no encerramento de cada um dos dias, haverá apresentações culturais e um momento espiritual, com rezas e cânticos.

O Encontro Feminino Ancestral será na Associação Aporã Etê, na Floresta Estadual Metropolitana de Piraquara – Rua Isídio Alves Ribeiro, 764. Inscrições: (43) 99873-8125