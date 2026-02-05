Encontro de cutelaria reúne forjadores de todo o Brasil neste fim de semana em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Depois do sucesso da primeira edição, realizada no início de 2025, o cuteleiro curitibano Milton Rodrigues, conhecido como o Miltão das Facas, promove neste fim de semana o 2º Encontro de Cutelaria: Amigos do Miltão, reunindo alguns dos principais nomes da cutelaria brasileira em Curitiba.

O evento acontece a partir desta sexta-feira (06/02) e se estende até o domingo (08/02), na sede da Associação Renascer — no mesmo local da edição anterior — na Rua Imaculada Conceição, 983, no bairro Prado Velho. Durante sexta, sábado e domingo, Milton e seus convidados vão vender peças exclusivas e realizar forjamentos ao vivo, permitindo que o público acompanhe de perto o processo artesanal.

Figura carismática da capital paranaense, o forjador de facas, espadas e machados promove novamente um encontro que vai além da técnica: é uma celebração da arte de forjar, com comida boa, música ao vivo, cerveja e troca de experiências entre profissionais e entusiastas.

2º Encontro de Cutelaria em Curitiba deve reunir cerca de 100 expositores

Cerca de 100 expositores participam do encontro, com facas avaliadas em milhares de reais, além de produtos como insumos, materiais para cabos e itens para afiação.

O encontro também contará com a presença de cuteleiros brasileiros que participaram do programa Desafio Sob Fogo, assim como Milton. O cardápio inclui costela fogo de chão, e a programação musical fica por conta de shows ao vivo com artistas locais.

Com caráter solidário, o evento terá toda a arrecadação da entrada revertida para a Associação Renascer, que desenvolve trabalho de apoio a dependentes químicos e pessoas em situação de vulnerabilidade.