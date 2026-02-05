Grupo de mulheres de Curitiba usa trilhas para transformação pessoal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em um cenário onde o montanhismo é frequentemente associado a um esporte de desempenho e aventura individual, um grupo de Curitiba está reescrevendo essa narrativa. Há cinco anos, nasceu o projeto “Em Frente 40” que se consolidou não como um grupo de trilhas comum, mas como uma comunidade de apoio a mulheres ao ar livre.

O propósito central é a transformação feminina por meio do acolhimento para quem busca mudança de vida, reconstrução da autoestima, superação de traumas ou para aquelas que buscam novos desafios. Para comemorar o aniversário de cinco anos do projeto e o impacto social na vida de mulheres, o grupo apresentará ao público a exposição “Caminhantes”, que acontece no dia 21 de março.

Diferente de grupos focados em performance, a filosofia do “Em Frente 40” é baseada no “ninguém é deixado para trás”. “A montanha aqui é uma metáfora poderosa da vida. Não importa a velocidade, importa a jornada de cada uma. Cada subida difícil representa um desafio pessoal superado, mas onde cada cume alcançado é uma vitória coletiva”, explica a idealizadora e coordenadora do grupo, Priscila Ruthes.

Cada encontro reúne aproximadamente 30 mulheres para um dia inteiro na montanha que inclui atividades como trilha, meditação, círculos de partilha e oração. “Nosso foco não é o cume, é a jornada de cada uma, mas feita juntas. A montanha vira uma metáfora tangível dos nossos desafios e a rede que formamos é a força que nos permite superá-los, independente da idade”, explica Priscila.

Da trilha para a arte: exposição fotográfica

A exposição fotográfica é entendida como um desdobramento natural do trabalho do grupo. Idealizada pela fotógrafa Giselle Santos, também participante do “Em Frente 40”, o projeto “Caminhantes” nasceu da observação íntima dessa transformação.

“Percebi que o esforço físico da subida dialogava diretamente com as batalhas pessoais que cada uma carregava. A fotografia surgiu como a ferramenta para materializar essa jornada interior de superação”, conta Giselle.

As imagens serão capturadas em uma trilha no Morro do Canal neste sábado (07/02). O ensaio buscará registrar a essência do esforço, da ajuda mútua e da determinação. “Não é um ensaio de beleza padrão. É um ensaio de força. A beleza que queremos mostrar está na resistência e na garra de cada mulher”, destaca a fotógrafa.

Em frente 40

O projeto “Em Frente 40” é aberto para mulheres de todas as idades, com o propósito de inspirar e desafiar limites, enfrentar medos, sair da zona de conforto e colocar o amor próprio em primeiro lugar. O grupo realiza uma trilha por mês, por ordem de inscrições. As vagas são limitadas e o único custo é do seguro obrigatório.

Para quem quiser conhecer e participar do projeto, mais informações podem ser obtidas pelo Instagram.