Paraná projeta Carnaval forte em 2026, com lotação de hotéis no Litoral

O Carnaval de 2026 promete movimentar o turismo no Paraná. Hotéis e pousadas do Paraná já registram alta procura para o feriado que neste ano será celebrado entre os dias 14 e 17 de fevereiro. No Litoral, a rede hoteleira já alcança 90% de ocupação dos leitos disponíveis para o feriado. Em Curitiba, o índice chega a 70%. Os percentuais superam os do ano passado, quando, a uma semana do Carnaval, a média de reservas era de 60%.

Os números foram levantados pelo Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (SEHA), que projeta aumento no volume de hóspedes e também no tempo de permanência durante o período. Para o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, o bom desempenho reforça a importância do setor para a economia local. “O turismo é uma engrenagem poderosa para o desenvolvimento econômico e social dos municípios”.

A expectativa para 2026 é de um fluxo intenso de visitantes. Em Curitiba, duas das principais atrações do Carnaval devem reunir mais de 85 mil pessoas. Os desfiles das escolas de samba, que integram o calendário oficial da prefeitura, têm público estimado em mais de 50 mil foliões, enquanto a tradicional Zombie Walk deve atrair cerca de 35 mil participantes.

No cenário nacional, o Carnaval de 2026 deve bater recorde de movimentação financeira. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), o faturamento no Brasil pode chegar a R$ 14,48 bilhões. O Paraná deve acompanhar esse crescimento. Dados da Fecomércio-PR apontam perspectivas de superação em relação a 2025, quando o Carnaval movimentou cerca de R$ 712 milhões em segmentos ligados ao turismo, como bares, restaurantes, transporte e hospedagem.

“O turismo paranaense cresce de forma contínua desde o pós-pandemia, acima da média nacional. A projeção é de que o faturamento em 2026 supere o do ano anterior, com impactos positivos em Curitiba, no Litoral, em Foz do Iguaçu e em outros polos regionais”, projeta Giovanni Bagatini, coordenador da Câmara de Turismo da Fecomércio-PR.

A alta demanda já é sentida na prática pelo setor hoteleiro. O hotel Mabu Curitiba Business, localizado na região central da capital, próximo a locais que concentram atrações carnavalescas, registra 80% de ocupação para o domingo de Carnaval. A expectativa é alcançar 100% de reservas. “O crescimento do Carnaval em Curitiba está ligado ao perfil criativo e cultural da cidade, que atrai um turista em busca de novas experiências e facilidade de deslocamento”, afirma Diego Garcia, diretor comercial do Grupo Mabu.

O que fazer durante o feriado de Carnaval no Paraná

Além das festas, muitos visitantes aproveitam o feriado para incluir passeios tradicionais no roteiro. É o caso do trem da Serra Verde Express, que liga Curitiba a Morretes, no Litoral, eleito em 2025 pela editora britânica Lonely Planet como um dos passeios ferroviários mais bonitos do mundo. As viagens do domingo e da segunda-feira de Carnaval já estão com ingressos esgotados, vendidos com mais de uma semana de antecedência.

“O Carnaval de 2026 representa um momento de maturidade do turismo paranaense. Curitiba deixou de ser apenas um ponto de passagem e se consolidou como um centro de experiências integradas, combinando conforto, gastronomia e lazer”, avalia Adonai Arruda Filho, diretor-geral da Serra Verde Express.

O impacto econômico, no entanto, não se restringe aos principais destinos. Municípios de diferentes regiões também se beneficiam do fluxo de turistas que cruzam o estado rumo ao leste paranaense. Em Guarapuava, na região Central, a expectativa é de aumento entre 10% e 20% na ocupação hoteleira durante o feriado. “Recebemos muitos hóspedes em trânsito, inclusive estrangeiros. Paraguaios e argentinos passam pela cidade a caminho das praias, o que fortalece toda a cadeia de serviços”, afirma Azor Almeida, gerente-geral do Ibis da Cidade dos Lagos.