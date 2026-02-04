16 bloquinhos de pré-carnaval agitam Curitiba nesta semana

O fim de semana está quase batendo na porta e a programação de bloquinhos de pré-carnaval em Curitiba está pronta. A agenda, construída de forma coletiva entre os blocos, foi divulgada na última terça-feira (03/02) pelo coletivo fotográfico documental FotoFolia.
Para cair na folia, só conferir a programação completa a seguir:
Quinta-feira (05/02)
Carreta Sapapan Bibi
Tema: Rebuceteio
Horário: 19 horas
Local: Rua Jaime Reis, 286
Bloco de Segunda
Horário: 19 horas
Local: Alameda Prudente de Moraes, 1293
Sexta-feira (06/02)
Siribloco
Tema: Ícones da Infância
Horário: 19 horas
Local: Rua Kellers, 290
Saí do Armário e me dei bem
Tema: Saí do armário e não tenho onde usar
Horário: 19 horas
Local: Rua Mateus Leme, 67
Sábado (07/02)
Bicibloco de Rodinhas
Tema: Saída das crianças
Horário: 10 horas
Local: Praça de bolso do ciclista
Bloco Afropretinhosidade
Tema: Pretos Velhos e Encantadas
Horário: 13 horas
Local: Bebedouro – Largo da Ordem
Ela Pode, Ela Vai
Tema: Que a Deusa me livre de não ser latina
Horário: 14 horas
Local: Memorial de Curitiba
Backstreet Bloco
Tema: Azul, branco e prata
Horário: 16 horas
Local: Rua Claudino dos Santos, 116
Brasilidades
Tema: Amor da Cabeça aos Pés
Horário: 17 horas
Local: Ruínas de São Francisco
Marcha das 1000 Drags
Tema: Drag!
Horário: 15 horas
Local: Travessa Teixeira de Freitas, 190
Domingo (08/02)
Garibaldis e Sacis
Tema: De amarelo e vermelho
Horário: 15 horas
Local: Paço da Liberdade
Bloco Sambará
Tema: Bloco Sambará, do CIC ao Centro
Horário: 15 horas
Local: Pista do Gaúcho
Bicibloco
Tema: Quem vai de bike beija melhor!
Horário: 15 horas
Local: Rua Kellers, 290
Caiu no Cavalo Babão
Tema: Rockstars – 10 anos de bloco
Horário: 16h20
Local: Rua Trajano Reis, 58
Bloco Ecoorquestra
Horário: 17 horas
Local: Bebedouro Largo da Ordem
Maracatu Aroeira
Tema: Encontro com Fui Pará
Horário: 17 horas
Local: Praça Generoso Marques, 126