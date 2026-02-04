16 bloquinhos de pré-carnaval agitam Curitiba nesta semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Para cair na folia!

O fim de semana está quase batendo na porta e a programação de bloquinhos de pré-carnaval em Curitiba está pronta. A agenda, construída de forma coletiva entre os blocos, foi divulgada na última terça-feira (03/02) pelo coletivo fotográfico documental FotoFolia.

Para cair na folia, só conferir a programação completa a seguir:

Quinta-feira (05/02)

Carreta Sapapan Bibi

Tema: Rebuceteio

Horário: 19 horas

Local: Rua Jaime Reis, 286

Bloco de Segunda

Horário: 19 horas

Local: Alameda Prudente de Moraes, 1293

Sexta-feira (06/02)

Siribloco

Tema: Ícones da Infância

Horário: 19 horas

Local: Rua Kellers, 290

Saí do Armário e me dei bem

Tema: Saí do armário e não tenho onde usar

Horário: 19 horas

Local: Rua Mateus Leme, 67

Sábado (07/02)

Bicibloco de Rodinhas

Tema: Saída das crianças

Horário: 10 horas

Local: Praça de bolso do ciclista

Bloco Afropretinhosidade

Tema: Pretos Velhos e Encantadas

Horário: 13 horas

Local: Bebedouro – Largo da Ordem

Ela Pode, Ela Vai

Tema: Que a Deusa me livre de não ser latina

Horário: 14 horas

Local: Memorial de Curitiba

Backstreet Bloco

Tema: Azul, branco e prata

Horário: 16 horas

Local: Rua Claudino dos Santos, 116

Brasilidades

Tema: Amor da Cabeça aos Pés

Horário: 17 horas

Local: Ruínas de São Francisco

Marcha das 1000 Drags

Tema: Drag!

Horário: 15 horas

Local: Travessa Teixeira de Freitas, 190

Domingo (08/02)

Garibaldis e Sacis

Tema: De amarelo e vermelho

Horário: 15 horas

Local: Paço da Liberdade

Bloco Sambará

Tema: Bloco Sambará, do CIC ao Centro

Horário: 15 horas

Local: Pista do Gaúcho

Bicibloco

Tema: Quem vai de bike beija melhor!

Horário: 15 horas

Local: Rua Kellers, 290

Caiu no Cavalo Babão

Tema: Rockstars – 10 anos de bloco

Horário: 16h20

Local: Rua Trajano Reis, 58

Bloco Ecoorquestra

Horário: 17 horas

Local: Bebedouro Largo da Ordem

Maracatu Aroeira

Tema: Encontro com Fui Pará

Horário: 17 horas

Local: Praça Generoso Marques, 126