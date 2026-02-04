Prudente de Moraes tem bloquinho de pré-Carnaval neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O clima de Carnaval já começa a tomar conta de Curitiba e um dos redutos mais charmosos da cidade entra na festa. No próximo sábado (07/02), a Alameda Prudente de Moraes se transforma em palco para o Bloquinho da Prudente Fest, que promete agitar o bairro das 13h às 23h com música ao vivo, DJs, comida boa e muita animação. E o melhor: a entrada é gratuita.

Repetindo o formato que fez sucesso em novembro passado, o trecho entre as ruas Saldanha Marinho e Carlos de Carvalho será fechado para veículos, criando um espaço exclusivo para pedestres. Os foliões poderão circular livremente pela rua enquanto curtem uma programação musical que promete esquentar o clima com aquele pagodinho tradicional de sabadão.

Quem passar pela Prudente de Moraes durante o evento vai encontrar uma variedade de opções gastronômicas e bebidas oferecidas pelos bares participantes. A proposta do bloquinho é celebrar a cultura de rua e a cena curitibana, promovendo um ambiente de integração, criatividade e, claro, muita diversão.

O palco montado especialmente para o evento receberá atrações que vão agradar diferentes gostos musicais. A programação começa às 13h com o DJ Brincker trazendo um set de brasilidades. Na sequência, às 14h30, a banda Rivotrio assume o comando da festa até às 17h, quando o DJ Alekys continua a animar o público com mais brasilidades. Das 18h30 às 21h, o Samba do Casin promete levantar a galera com muito samba. Para fechar a noite, das 21h às 23h, a DJ Melinaju apresenta um set de Brazilian Sunset.

Seis estabelecimentos da região participam desta edição do bloquinho: Ponto 41, Ruína Bar, Pappas, Janela Bar, Irie e Campania Ristorante. Cada um deles preparou cardápios especiais com cervejas artesanais, drinques autorais e petiscos para complementar a experiência.

Serviço

Bloquinho da Prudente Fest

Local: Alameda Prudente de Moraes (entre as ruas Saldanha Marinho e Carlos de Carvalho)

Data: 7 de fevereiro (sábado)

Horário: Das 13h às 23h

Entrada gratuita