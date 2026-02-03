Escolas de samba de Curitiba iniciam ensaios abertos para o Carnaval 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As cinco escolas de samba do Grupo Especial de Curitiba começaram os ensaios abertos para o Carnaval 2026, que acontecerá nos dias 14 e 15 de fevereiro na Avenida Marechal Deodoro, no Centro da cidade. Os ensaios permitem que o público acompanhe de perto os preparativos das agremiações para a grande festa popular.

A Imperatriz da Liberdade, vencedora do grupo de acesso em 2025, realizará ensaios no bairro Xaxim nos dias 3, 7 e 11 de fevereiro. A Mocidade Azul, atual campeã, concentra seus ensaios na sede cultural no Campo Comprido, com datas previstas para 6, 7 e 8 de fevereiro.

A Acadêmicos da Realeza fará seus ensaios na Sociedade Morgenau, no Alto da XV, nos dias 5 e 7 de fevereiro. Já a Deixa Falar e a Enamorados do Samba ensaiarão na sede do Paraná Clube, no Água Verde. A Deixa Falar tem encontros marcados para 5, 7 e 8 de fevereiro, enquanto a Enamorados do Samba realizará ensaios nos dias 4, 8 e 11 de fevereiro.

Os desfiles oficiais na Avenida Marechal Deodoro começarão no sábado, 14 de fevereiro, às 21h20, com a Imperatriz da Liberdade abrindo o espetáculo. As apresentações seguirão pela madrugada de domingo, com a Enamorados do Samba encerrando o desfile à meia-noite.