Vintage Culture lidera festa Pré-Carnaval Curitiba na Pedreira

Neste sábado (07/02), Curitiba recebe a primeira edição do Pré-Carnaval Curitiba, evento que nasce com a ambição de se tornar o maior pré-carnaval eletrônico do Brasil e transformar completamente a relação da cidade com o período que antecede a maior festa popular do país.
A estreia não poderia acontecer em cenário mais icônico: a Pedreira Paulo Leminski, espaço que já testemunhou momentos históricos da música brasileira e internacional, será o palco desta celebração que promete entrar para o calendário fixo da cidade. E para marcar este momento, o lineup reúne nomes de peso da cena eletrônica.
Encabeçando as atrações está Vintage Culture, DJ e produtor brasileiro que conquistou reconhecimento mundial nos últimos anos. Ao seu lado, completando a experiência musical do evento, estarão Departamento e Doozie, artistas que também têm ganhado destaque no cenário eletrônico.
Mais que apenas uma festa, o Pré-Carnaval Curitiba surge como um ritual anual que conecta a música eletrônica com a identidade urbana da capital paranaense, criando novas formas de celebração. A proposta é clara: posicionar definitivamente Curitiba no circuito dos grandes eventos pré-carnavalescos do país, fortalecendo sua vocação cultural e atraindo um novo fluxo turístico.
Natural da pequena Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, Lukas Rafael Hespanhol Ruiz transformou-se em fenômeno global sob o nome artístico Vintage Culture. Sua trajetória meteórica o levou a se tornar um dos nomes mais influentes da música eletrônica mundial, com um estilo que mescla nostalgia e inovação em apresentações intensas e autênticas.
O artista ganhou projeção internacional com suas versões únicas para clássicos como “Blue Monday”, do New Order, e “Another Brick in the Wall”, do Pink Floyd. Seus lançamentos em gravadoras de prestígio e apresentações em festivais como Tomorrowland, Lollapalooza, Rock in Rio e EDC consolidaram um estilo próprio, que combina referências dos anos 80 com a estética contemporânea do house.
O Pré-Carnaval Curitiba acontece neste sábado, 7 de fevereiro, a partir das 15h, na Pedreira Paulo Leminski. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Ticketmaster.