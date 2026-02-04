Descubra a “Terra das Cachoeiras Gigantes”, refúgio de natureza no Paraná

Você sabia que no Paraná tem uma cidade conhecida como a “Terra das Cachoeiras Gigantes”? Localizada no Centro-Sul do estado, Prudentópolis tem mais de 100 cachoeiras catalogadas, incluindo uma das maiores do Brasil. Além de ser uma opção de passeio refrescante para o verão, as paisagens naturais garantem uma vista de tirar o fôlego.

Existe uma explicação para que Prudentópolis tenha tantas cachoeiras. Ela está próxima da escarpa da Esperança, uma importante forma de relevo que marca a transição entre o Segundo e o Terceiro Planaltos do Paraná. Diante de um terreno bastante acidentado, formam-se saltos, por onde passam importantes rios da região, como o São Francisco, o Ivaí e o dos Patos.

Com essa configuração de rios e paredões, a cidade tem até um mapa próprio só para destacar as cachoeiras. Muitas delas são acessíveis de forma fácil e podem até garantir alguns banhos de água. Outras, entretanto, são mais difíceis de se chegar e, por questões de segurança, não devem ser vistas da base, mas podem ser observadas por mirantes.

Como a região é conhecida pelo turismo natural, além dos atrativos históricos e religiosos, a cidade conta com guias especializados nas cachoeiras da cidade. Confira, a seguir, cinco cachoeiras para ver e visitar em Prudentópolis.

Salto São Francisco

Com 196 metros de altura, é a maior cachoeira da região e uma das mais altas do Brasil, sendo a principal atração do Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança. A partir de alguns mirantes é possível observar a cachoeira de forma segura. De quebra, ainda há outros dois saltos no parque — Cavalheiros e Cachoeira Menor. O parque funciona de quarta-feira à segunda-feira, das 8h às 17h, com acesso gratuito e estrutura com estacionamento, informação e banheiros.

Salto Barão do Rio Branco

Localizado em um cânion do Rio dos Patos, o Salto Barão do Rio Branco tem 64 metros de altura e toda a água cai diretamente em uma espécie de poço. A cachoeira pode ser vista tanto a partir de um mirante na parte superior, bem próximo do início da queda, ou por baixo, após descer uma escada com mais de 400 degraus. O Salto Barão do Rio Branco fica dentro de uma propriedade privada que usa a água para gerar energia elétrica. A visita custa R$ 20 e acontece de sexta-feira à segunda-feira, das 9h às 16h.

Cachoeira Perehouski

A cachoeira do Recanto Perehouski não é tão grandiosa como os saltos mais altos de Prudentópolis, mas tem uma grande vantagem: é possível tomar banho nela. E banho de cachoeira, dizem, melhora o humor e fortalece o corpo. Para chegar à queda, bastam cinco minutos de trilha. Além da cachoeira, ainda há uma piscina natural no mesmo Rio Barra Bonita. O Recanto Perehouski fica aberto todos os dias das 9h às 17h e o acesso custa R$ 25.

Salto São João

Outro símbolo de Prudentópolis é o Salto São João, com cachoeira de 84 metros de altura que desce por um paredão de pedra. Para ver o salto, existem dois mirantes na parte superior, um deles bem próximo. A força da água impede o acesso à base. A estrutura do parque tem centro de visitação e banheiro. O funcionamento é de quartas-feiras a segundas-feiras, das 9h às 16h, com entrada gratuita.

Saltos São Sebastião e Mlot

De frente um para o outro, os saltos São Sebastião e Mlot. O primeiro tem 126 metros de altura e o segundo soma 110 metros de altura. O volume de água não é muito grande, o que permite que sejam vistos da parte de baixo da cachoeira. Mas para chegar lá é preciso vencer uma trilha cansativa. Na parte de cima é possível ver parte do Salto São Sebastião. Para acessar a trilha é necessário pagar uma taxa de visitação de R$ 20. A área fica aberta todos os dias das 9h às 17h.

Leia o texto original na Gazeta do Povo.