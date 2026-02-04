Projetos de obras icônicas do Paraná entram para acervo do Museu Oscar Niemeyer

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um conjunto de 23 projetos, com 564 pranchas e desenhos assinados pelo engenheiro Rubens Meister (1922–2009), passou a fazer parte do acervo do Museu Oscar Niemeyer (MON). Após longa negociação, o MON viabilizou a doação, feita pela família do engenheiro. Entre os projetos estão plantas de obras icônicas, como o Teatro Guaíra e a Rodoferroviária de Curitiba.

“Referência em arte, mas também em arquitetura, o MON se torna responsável por salvaguardar este patrimônio, que passa a fazer parte do nosso acervo, mas pertence a todos os paranaenses”, explica a diretora-presidente do Museu, Juliana Vosnika. Atualmente, o acervo do MON conta com mais de 14 mil obras.

A partir da doação, passam a integrar o acervo os projetos das seguintes obras assinadas por Meister: Teatro Guaíra, Rodoferroviária, Sesc da Esquina, Banestado, Eletromotores Weg, Impressora Paranaense, Caixa Econômica e Edifício Atalaia (Curitiba), Teatro Municipal (Joinville-SC), Igreja Nossa Senhora Aparecida (Rio Negro-PR), Igreja Nossa Senhora da Luz (Clevelândia-PR), Terminal Rodoviário (Apucarana-PR), entre outros.

As tratativas da doação começaram em maio de 2024, mediadas pelo arquiteto Fábio Domingos Batista, que integra o Núcleo Curatorial do Museu Oscar Niemeyer.

Rubens Meister

O engenheiro Rubens Meister nasceu em Botucatu, em São Paulo, mas desde bebê viveu em Curitiba. Foi um dos responsáveis pela fundação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Criou edifícios icônicos da cidade e da arquitetura nacional, como o Centro Politécnico, a Reitoria da UFPR e o Palácio 29 de Março, sede da Prefeitura de Curitiba.

Ele também foi o precursor de um dos movimentos mais importantes da cultura paranaense: o Modernismo, que elevou internacionalmente o Paraná a modelo de planejamento urbano e influenciou gerações.