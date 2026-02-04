Living Colour volta a Curitiba após 22 anos para show histórico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Depois de mais de duas décadas longe da capital paranaense, o lendário grupo norte-americano Living Colour retorna a Curitiba para uma apresentação que promete ficar na memória dos fãs. O show acontece em 1º de março de 2026, na Live Curitiba, com ingressos já disponíveis no site Bilheteria Digital e na loja Hand Made Custom Shop, localizada na Rua Major Heitor Guimarães, 1130.

Para tornar a noite ainda mais especial, a banda Madzilla LV, atualmente baseada nos Estados Unidos, foi confirmada como ato de abertura. O grupo, formado em 2016, traz o peso e a melodia do metal para aquecer o público, enquanto divulga seu segundo álbum, “A Deadly Threat”, durante turnê mundial.

“Nós temos um ótimo catálogo, mas o palco é onde a nossa principal força reside. Eu estou na banda há mais de trinta anos e a nossa força ao vivo nunca diminuiu”, afirma o baixista Doug Wimbish. Quem presenciou as apresentações anteriores do grupo no Brasil, incluindo os shows no Rock in Rio (2013 e 2022), pode confirmar que o Living Colour é realmente uma força da natureza quando sobe ao palco.

A próxima chance de testemunhar todo esse poder musical — que, segundo Wimbish, deve ser transformada em um DVD/álbum ao vivo muito em breve — será na Live Curitiba, marcando a primeira apresentação da banda na cidade desde 2004.

Os fãs terão a oportunidade de reviver momentos históricos com um repertório que percorre toda a carreira do grupo, incluindo clássicos atemporais como “Love Rears Its Ugly Head”, “Glamour Boys”, “Type” e, claro, o hit “Cult of Personality”.

O Living Colour construiu uma relação especial com o Brasil ao longo dos anos. A banda esteve presente em dois grandes festivais nacionais: no Rock in Rio 2022, realizou um show especial ao lado do consagrado guitarrista Steve Vai, em um dos momentos mais marcantes do evento. Muito antes, em 1992, o grupo fez sua estreia no país durante o Hollywood Rock, com apresentações inebriantes em São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, entregou uma performance enérgica na Virada Cultural de São Paulo, em 2010, somando-se às dezenas de shows solo realizados pelo país nas últimas três décadas.

Serviço

Living Colour em Curitiba

Local: Live Curitiba

Data: 01 de março de 2026 (domingo)

Endereço: Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo

Classificação etária: 16 anos – acompanhado pelo responsável

Horários: 19h (portões), 21h (show)

Ingressos

PREMIUM

Solidário – R$ 299,00

Meia-Entrada – R$ 289,00

Inteira – R$ 578,00

MEZANINO

Solidário – R$ 249,00

Meia-Entrada – R$ 239,00

Inteira – R$ 478,00

PISTA

Solidário – R$ 229,00

Meia-Entrada – R$ 219,00

Inteira – R$ 438,00

* Solidário: limitados e válidos para qualquer comprador com a entrega de 1kg de alimento não perecível (por pessoa) na entrada do show.

* Meia-entrada: para estudantes são válidas somente as seguintes carteiras de identificação estudantil: ANPG, UNE, UBE’s, DCE’s e demais especificadas na LEI FEDERAL Nº 12.933. Não será aceita NENHUMA outra forma de identificação que não as oficializadas na lei.

Pontos de venda:

Online (com taxa de conveniência): https://www.bilheteriadigital.com/living-colour-01-de-marco

* A organização do evento não se responsabiliza por ingressos comprados fora do site e pontos de venda oficiais.

* Será proibida a entrada de câmeras fotográficas/filmadoras profissionais e semiprofissionais.

Ponto de venda físico (com taxa):

Hand Made Custom Shop – Rua Major Heitor Guimarães, 1130 (Anexo ao Distrito 1340). Telefone: 41 99249-3077

Funcionamento:

Terça e quarta-feira: das 10h às 19h

Quinta e sexta-feira: das 14h às 13h

Sábado: das 10h às 23h

Domingo: das 18h às 23h