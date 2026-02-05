Vai dar praia neste fim de semana? Confira a previsão para o Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Litoral paranaense vai enfrentar dias de contrastes neste fim de semana. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), até o sábado (07/02) à tarde, o sol predomina com temperaturas que devem ultrapassar os 30°C. A partir da noite, porém, o cenário muda drasticamente, com previsão de tempestades e queda nas temperaturas que se estenderão até domingo (08/02).

Na madrugada desta quinta-feira (05/02), o Litoral já registrou chuvas consideráveis, com acumulados que chegaram a 33,4 mm em Guaratuba. A instabilidade permanece ao longo do dia, com pancadas de chuva características do verão, principalmente no período da tarde. Os termômetros podem marcar até 28°C.

+ Leia mais Paraná projeta Carnaval forte em 2026, com lotação de hotéis no Litoral

Para esta sexta-feira (06/02), a previsão é de diminuição na intensidade das chuvas e predomínio do sol, com temperaturas superando os 30°C nas praias. No sábado, o calor intenso elevará a sensação de abafamento e poderá desencadear fortes tempestades.

Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar, alerta: “São esperadas tempestades, com chuva volumosa, rajadas de vento, e não se descarta até mesmo queda de granizo pontual, principalmente do final da tarde de sábado para o início da noite, podendo se estender até a madrugada”.

Já no domingo (08/02), a instabilidade atmosférica deve continuar pela manhã, com possibilidade de chuvas. Durante a tarde, o sol aparecerá entre nuvens, mas as temperaturas ficarão mais amenas devido à maior cobertura de nuvens.

Alertas e monitoramento

A Defesa Civil do Paraná recomenda atenção aos alertas, especialmente quanto ao risco de descargas atmosféricas na praia. A população pode se cadastrar gratuitamente para receber alertas por SMS (enviando o CEP para 40199) ou WhatsApp (cadastrando o número 61 2034-2611).

O Simepar instalou painéis informativos em Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba, além de um painel móvel, para que a população possa acompanhar em tempo real índices de raios ultravioleta, temperaturas, velocidade do vento e previsão de chuvas no Litoral.