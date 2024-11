Encontro de brechós em Curitiba terá mais de 10 mil peças a partir de R$ 2

Encontro de brechós Brechozei vai contar com mais uma nova edição. O evento acontece neste próximo fim de semana, 9 e 10 de novembro, no Água Verde, em Curitiba. O Brechozei vai contar com uma seleção cuidadosa de roupas femininas, masculinas e infantis. Haverá também acessórios e calçados de diversas marcas e estilos, com preços a partir de R$ 2.

Serão mais de 10 mil peças disponíveis durante o evento, que vai contar também com uma praça de alimentação com pasteis, choripan, doces e chopes. O estacionamento é gratuito.

O evento é uma iniciativa de brechós da região, que promovem a economia circular. Nesta edição, um sebo social será realizado, e parte da renda arrecadada vai ajudar nas despesas de animais resgatados de maus tratos e abandono. A entrada é gratuita.

Serviço

Brechozei

Dias 9 e 10 de novembro, das 10 às 18 horas

Local: Avenida dos Estados, 1006 – Água Verde

Mais informações: 41 99791-9565